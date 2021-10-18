Член парламентского Комитета по вопросам образования, народный депутат от фракции "Cлуга народа" Юлия Гришина написала книгу, в которой откровенно раскрыла обо всех особенностях украинской образовательной системы.
Книга будет презентована 21 октября, сообщается на официальной странице партии "Слуга народа" в Фейсбук.
"Действительно, в моей книге "Знания, которые меняют мир" имеется детальный анализ недостатков украинской системы образования. Впрочем, это не критика, а поиск путей преодоления образовательного кризиса в Украине. Ведь первый шаг к решению проблемы - признать, что эта проблема существует", - пояснила Юлия Гришина.
По словам народной депутатки, к написанию книги ее побудила ситуация с качеством украинского образования и его несоответствие современным вызовам.
"Мы постоянно сталкиваемся с тем, что муниципальные детские сады в основном выполняют функцию камеры хранения для детей, пока родители на работе. Главная задача в школах - заучить и воспроизвести информацию, чтобы подготовиться к Внешнему независимому тестированию. А ВУЗы вообще мало ориентируются на запрос рынка труда, поэтому имеем 49% безработных с высшим образованием. Это диагноз нашей образовательной системе", - считает депутатка.
Она утверждает, что Украина способна внедрить опыт стран, которые являются мировыми лидерами, чтобы преодолеть образовательный кризис.
"В Финляндии 30 лет назад был высокий уровень безработицы, постоянно снижался ВВП и рос внешний долг. Но страна инвестировала в образование и науку, и теперь ВВП на душу населения почти $ 55 тыс., а в Украине - $ 3659. Поэтому, ответ на вопрос, стоит ли нам учиться у финнов, очевиден. Моя книжка не рецепт от болезни, а приглашение к диалогу. Потому что кардинальные реформы в образовании нам нужны уже сейчас", - констатирует Гришина.