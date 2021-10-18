Юлия Гришина убеждена, что Украина способна внедрить опыт стран, которые являются мировыми лидерами, чтобы преодолеть образовательный кризис.

Член парламентского Комитета по вопросам образования, народный депутат от фракции "Cлуга народа" Юлия Гришина написала книгу, в которой откровенно раскрыла обо всех особенностях украинской образовательной системы.

Книга будет презентована 21 октября, сообщается на официальной странице партии "Слуга народа" в Фейсбук.

"Действительно, в моей книге "Знания, которые меняют мир" имеется детальный анализ недостатков украинской системы образования. Впрочем, это не критика, а поиск путей преодоления образовательного кризиса в Украине. Ведь первый шаг к решению проблемы - признать, что эта проблема существует", - пояснила Юлия Гришина.

По словам народной депутатки, к написанию книги ее побудила ситуация с качеством украинского образования и его несоответствие современным вызовам.

"Мы постоянно сталкиваемся с тем, что муниципальные детские сады в основном выполняют функцию камеры хранения для детей, пока родители на работе. Главная задача в школах - заучить и воспроизвести информацию, чтобы подготовиться к Внешнему независимому тестированию. А ВУЗы вообще мало ориентируются на запрос рынка труда, поэтому имеем 49% безработных с высшим образованием. Это диагноз нашей образовательной системе", - считает депутатка.

Она утверждает, что Украина способна внедрить опыт стран, которые являются мировыми лидерами, чтобы преодолеть образовательный кризис.

"В Финляндии 30 лет назад был высокий уровень безработицы, постоянно снижался ВВП и рос внешний долг. Но страна инвестировала в образование и науку, и теперь ВВП на душу населения почти $ 55 тыс., а в Украине - $ 3659. Поэтому, ответ на вопрос, стоит ли нам учиться у финнов, очевиден. Моя книжка не рецепт от болезни, а приглашение к диалогу. Потому что кардинальные реформы в образовании нам нужны уже сейчас", - констатирует Гришина.

Автор: Григорий Бондарь