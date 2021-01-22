В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Киеве сотруднику Национального института рака сообщено о подозрении в хищении имущества на сумму более 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Сообщено о подозрении материально ответственному лицу Национального института рака Минздрава Украины по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, за 2019-2020 годы неоднократно совершал их присвоение.

"В результате противоправных действий подозреваемого Институту причинен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Юлия Янкевич