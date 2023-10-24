Задержан организатор и два активных участника банды.

В Одессе обезвредили преступную группировку, которая требовала деньги у местных предпринимателей и проводила махинации с банковскими картами граждан.

Как сообщает управление Службы безопасности Украины в Одесской области, злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги у представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае неуплаты "дани" – применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством.

"Непосредственное руководство группировкой осуществлял местный житель из криминальной среды. Банда арендовала офисное помещение в центре Одессы, обустроенное клеткой из металлической решетки для запугивания и принудительного удержания своих жертв. Психологическим давлением и физическим воздействием потерпевших принуждали к уплате вымышленных долгов и предоставлению доступа к собственным аккаунтам банкинга", - рассказали в управлении.

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Кроме того, члены банды наладили мошенническую схему обогащения. В частности, пользуясь неосведомленностью граждан, они выкупали их кредитные карты и банковские счета для обналичивания средств онлайн-казино.

Часть денег участники банды направляли на пополнение так называемого "общака", контролируемого "вором в законе" по прозвищу "Миндия".

В частности, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники пытались "выбить" 200 тысяч гривен несуществующего долга из одесского предпринимателя. Сотрудники СБУ с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" предотвратили разбой, задокументировали действия банды и задержали организатора и двух активных участников. Во время обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов изъяты доказательства преступления.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Правоохранители работают над привлечением к ответственности других участников группировки.

В региональном главке Нацполиции рассказали подробности задержания трех бандитов. Это мужчины 20, 23 и 40 лет, которые решили "выбить" деньги из 24-летнего горожанина. Они выманили жертву на встречу и предъявили "долг" - 200 тысяч гривен. Мужчину зажали со всех сторон, лишив возможности уйти, и пригрозили физической расправой, если он откажется отдать деньги.

"Действия злоумышленников привлекли внимание прохожих, люди позвонили в полицию, и те скрылись. Впрочем, в тот же день, не успел горожанин дойти домой, как они снова начали его преследовать. Оказавшись в квартире потерпевшего, сообщники заставили его отдать 1300 долларов и 7,6 тысяч гривен, которые он в то время имел дома", - отметили в полиции.

Двоих из злоумышленников правоохранители задержали, когда они вышли из дома потерпевшего, а третьего разыскали спустя сутки.

Другие случаи вымогательства бандитами денег у одесситов

В Одессе гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, будучи осужденным за убийство на территории больницы спортсмена Сергея Лащенко, организовывал вымогательство денег у жителей Одессы под вымышленными предлогами несуществующих долгов, чтобы наполнить так называемый "воровской общак".

Из Одесского СИЗО он координировал деятельность активных участников группировки. Затем фигурант вышел на свободу, но был снова задержан за вымогательство денег.

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