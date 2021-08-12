Младенца хочет усыновить пара, которая уже воспитывает двоих детей.

Во Львове для мальчика с редким врожденным пороком, от которого отказались родители, за сутки после огласки его истории нашли новую семью.

Об этом сообщили на Facebook-странице Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет".

"Чудо вот-вот произойдет – всего за сутки нам удалось найти людей, которые хотят усыновить нашего Ромчика!" – отметили в больнице.

Сообщается, что младенца хочет усыновить пара, которая уже воспитывает двух детишек.

Читайте такжеВ Одесской области роженица дважды отказалась от малышей: стала известна их судьба (фото)"Мама, папа и еще 2 братика – семья открывает свои сердца для нашего маленького пациента! Семья уже ведет переговоры со службой по делам детей и готовит документы для того, чтобы Ромчик мог наконец переехать домой. Будем рядом, потому что очень уж хотим, чтобы все произошло", – добавили в больнице.

Как известно, малыш родился без пищевода. По словам врачей, такой порок – один из самых тяжелых, несовместимых с жизнью, если помощь хирурга оказана не вовремя.

Мальчик не мог сам глотать, каждое кормление становилось катастрофой – еда попадала не в желудок, а в дыхательную систему.

Львовские хирурги провели ряд сложных операций, чтобы дать мальчику шанс на нормальную жизнь.

Автор: Катерина Шварц