Лукашенко будет преследовать сразу две цели, вторгаясь в Украину.

Основными направлениями для вторжения Беларуси в Украину могут стать Волынское и Ривненское.

Об этом в колонке для НВ написал военный эксперт Олег Жданов.

"Основные направления для вторжения Беларуси в Украину — это может быть Волынское и Ривненское. Думаю, что дальше они не пойдут", - отметил эксперт

Жданов также подчеркнул, что Лукашенко будет преследовать сразу две цели, вторгаясь в Украину.

"Основная цель этого вторжения — во-первых, попытка открыть второй фронт. Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача — это попытка отрезать Украину от западной помощи", - заявил Жданов.

Он также подчеркнул, что будет перерезание основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине.

"Вторжение наземной группировки может происходить в направлении Луцк — Львов или Ровно — Львов или Ровно — Тернополь, и будет перерезание основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине. Вторжение будет осуществляться военными колоннами, как это делали россияне в феврале. На Волыни и в Ровенской области местность такая, что особенно в предбоевом порядке не пойдешь, и они будут вынуждены в колоннах выдвигаться и заходить на территорию Украины", - заявил эксперт.

Он также отметил, что перед вторжением Беларусь будет обстреливать Украину ракетами.

"Обязательно наземному вторжению предшествует массированный ракетно-авиационный удар. Затем, по возможности, если есть досягаемость дальности, вступает артиллерия, а потом только выдвигаются войска. Но войска уже будут идти под прикрытием авиации и ракетных войск. У нас есть чем "встречать" и ракетные войска, и авиацию... Что касается ракетных войск, то наша система ПВО будет пытаться по мере сил и возможностей бороться и с ракетами, летящими со стороны Беларуси. Ну, а уже сухопутные войска будут решать основную судьбу войск вторжения", - заявил эксперт.

Война в Украине и поведение Беларуси:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой украины.

25 февраля появилась информация о том, что Беларусь может ввести свои войска на территорию Украины.

С первого дня вторжения российские войска использовали территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

10 мая начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной

23 мая стало известно о том, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку.

24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.

По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

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