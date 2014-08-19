СНБО: при обстреле боевиками колонны с беженцами погибли минимум 15 человек

Об этом агентству Reuters сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. "Вчера около 7 вечера мы обнаружили 15 тел. Поиски велись всю ночь и продолжаются сегодня", - сообщил Андрей Лысенко.

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Вчера военные на месте происшествия заявили, что среди погибших много детей и женщин, их тела были сожжены до неузнаваемости. Многие тела были разорваны в результате взрывов.

Сегодня утром лидеры террористической организации "Луганская народная республика" заявили, что не имеют отношения к обстрелу колонны с беженцами, передает радио "Свобода". Член "Луганской народной республики" Игор Плотницкий заявил, что они "никогда не обстреливали беженцев и жилища граждан".

Как сообщал УНИАН, 18 августа около 9.40 во время вывоза беженцев из населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка боевиками был нанесен огневой удар по этой колонне из минометов и системы "Град". При обстреле люди сгорали прямо в автомобилях, которыми их вывозили, поскольку не успевали их покинуть. После этого спикер СНБО сообщил, что колонна состояла из двух частей: в одной ехали взрослые, во второй ‒ дети. Колонна ехала под белыми флагами и имела опознавательные признаки того, что это транспорт с беженцами.