Год в цифрах

Насыщенный, подчас драматическими, событиями 2013 год невозможно измерить и объяснить при помощи сухой математики, но обозначить с помощью цифр ключевые и знаковые моменты уходящего года можно вполне.

1-у торговую войну с ближайшим соседом пережила Украина в текущем году. Российская Федерация ввела пошлины за импорт шоколада, стекла и угля, отказалась продлить квоты на беспошлинные поставки украинских труб, обвинила в нарушениях крупнейшего украинского производителя сладостей компанию «Рошен» и ввела новые правила таможенного транзита. Большинство отечественных и зарубежных политологов назвали эти меры давлением на Украину накануне саммита в Вильнюсе, где страна должна была подписать соглашение об Ассоциации с ЕС.

2 приговора по двум резонансным преступлениям вынесли в этом году украинские суды. В частности, к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. Следствие доказало его вину в превышении полномочий и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Такое же суровое наказание получил Дмитрий Павличенко – старший фигурант резонансного дела об убийстве судьи. Его сына – Сергея – суд приговорил к 13 годам заключения.

3 украинских альпиниста, включая легенду украинского скалолазания Игоря Свергуна, были убиты террористами возле подножия горы Нанга-Парбат в Пакистане. 23 июня около десяти вооруженных человек, переодетых в форму пограничников, вывели из палаток и расстреляли в упор иностранных туристов. Кроме украинцев погибли словаки, непалец, литовец, американец и граждане КНР. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП). Виновных в преступлении до сих пор не нашли, а пакистанская сторона уже четырежды отказалась выплатить обещанные ранее компенсации семьям погибших.

5 народных депутатов – Игорь Марков, Александр Домбровский, Виктор Балога, Андрей Веревский и Сергей Власенко – впервые в истории Украины лишились мандатов по решению Высшего административного суда. Официальным поводом для такого решения было совместительство или фальсификации во время выборов. Сами «изгнанники» считают, что таким способом с ними расправились за неудобную политическую позицию.

6самых крупных в истории страны многотысячных митингов (1 марш и 5 вече) всего за чуть более, чем месяц, собрала и провела в Киеве украинская оппозиция. Люди выходили за подписание соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом и против беспредела силовиков и лицемерия власти. Самые крупные из них состоялись 1 и 8 декабря, а самый динамичный – 29-ого, когда колонна из тысячи авто направилась к резиденции действующего главы государства в селе Новые Петровцы.

9 членов Кабинета министров из 22-ух действующих взяли на себя смелость приостановить программы подготовки к подписанию соглашения об Ассоциации с ЕС за неделю до саммита в Вильнюсе. В частности, на решающем заседании правительства присутствовали, кроме премьера Николая Азарова, - Елена Лукаш, Михаил Короленко, Александр Клименко, Леонид Новохатько, Равиль Саффиулин, Дмитрий Табачник, Геннадий Темник, Николай Присяжнюк, Эдуард Ставицкий. Ни одного вице-премьера на заседании не было. Свою позицию Николай Азаров и его команда аргументировали желанием более подробно изучить риски для отечественной экономики, связанные с подписанием соглашения об Ассоциации с ЕС.

12,81% составило увеличение дефицита государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2013 года против этого же периода прошлого года. 46,502 гривен не хватает в госказне по результатам 11 месяцев. Дефицит госбюджета за 10 месяце текущего года также был в 1,2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года.

15 лет тюрьмы c конфискацией имущества получили два милиционера из Николаевской области – лейтенант Дмитрий Полищук и капитан Евгений Дрыжак - за изнасилование и попытку убийства жительницы Врадиевки Ирины Крашковой. Еще два фигуранта резонансного преступления отделались сроками в виде 11 и 5 лет тюрьмы. Осужденных также обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшей в размере от от 150 до 100 тысяч гривен. Как известно, зверское изнасилование 27 июня 2013 года 29-летней жительницы Врадиевки вызвало акции протеста в поселке и получило огромный резонанс во всей стране.

42 дня исполнится в ночь с 30 декабря 2013 года на 1 января 2014-ого политическому и гражданскому явлению под названием украинский Евромайдан. Он возник с небольшой горстки людей, которые 21 ноября собрались в центре Киева после обнародованного Кабмином решения о приостановке евроинтеграции Украины, а превратился в многотысячные вече и палаточный город за отставку нынешней власти и подписание соглашения об Ассоциации с Европейским союзом. После неоднократного применения к мирным демонстрантам грубой силы к списку требований добавились наказание для силовиков и освобождение всех задержанных. Согласно опросам социологов, больше 50% граждан страны поддерживают требования Евромайдана, более 12% тем или иным способом принимали или принимают в нем участие, а три четверти считают его главным событием уходящего года.

50 сантиметров снега выпало за сутки (при месячной норме 47 см) в столице Украины с 22 по 23 марта, которое, шутя, прозвали 51-ым февраля. Такого в истории метеорологических наблюдений в Украине не было никогда. За три дня из города вывезли 74 000 тонн снега, что составило 40% общего количества вывезенного снега за зимний период 2012-2013 года. Протяженность пробок на дорогах столицы, образованных в результате снегопада тем вечером, составила 790 километров.

101 случай физического насилия в отношении журналистов был зафиксирован в Украине в 2013 году (для примера – в 2012 таких случаев было 65). 48 из них случились в декабре уходящего года. Каждый десятый пострадавший – женщина. 64 журналиста пострадали от рук сотрудников милиции, на втором месте среди нападающих – частные охранники, владельцы бизнеса (13 случаев), на третьем месте «титушки» (9 случаев). Подавляющее количество инцидентов случилось во время массовых мероприятий (акции протеста, съемки на незаконных застройках, митинги и т.п.) в Киеве.

268,5 долларов за тысячу кубометров вместо 400-ох составит в будущем году цена российского газа для Украины. Это предусмотрено дополнением к контракту “Газпрома” и “Нафтогаз Украины”, подписанного на встрече президентов России и Украины в Москве 17 декабря. В правительстве Украины обещают, что суммарное снижение стоимости газа даст экономию для бюджета на уровне около 12 млрд грн, а для промышленных предприятий — 10 млрд грн.

376 дней провел в заключении экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, прежде, чем был помилован президентом Украины 7 апреля 2013 года. Как известно, Луценко был осужден 27 февраля 2012 года к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества за превышение служебных полномочий, нецелевое использование государственных денег и якобы незаконное выделение квартиры своему водителю. Освобождение Юрия Луценко, который наравне с Юлией Тимошенко считался политическим заключенным, озвучивалось как необходимое для подписания соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом. На свободе Юрий Луценко основал общественное движения «Третья республика».

476 участников массовых мероприятий 30 ноября и 1 декабря обратились за медицинской помощью после столкновений с сотрудниками спецназа. По официальной информации, госпитализированы и находятся на лечении 84 сотрудника правоохранительных органов и 53 гражданских.

4342 человека погибли за год в 30102 дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины. 36598 человек получили травмы разной степени тяжести.

47 000 000 гривен бюджетных средств было потрачено на приготовления к празднованию 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси. В частности, на реставрационно-строительные работы храмов, организацию всех торжественных мероприятий, прием высокопоставленных гостей и всевозможные концерты.

15 000 000 000 долларов (более 120 миллиардов гривен) кредита под 5% годовых выделила Россия Украине в результате московских договоренностей от 17 декабря 2013 года. Первый транш в размере 3 миллиардов долларов Украина уже получила и планирует потратить на социальные выплаты – пенсии, зарплаты и стипендии.

Анастасия Береза