Евромайдан: месяц гражданского неповиновения и визит к Януковичу

На шестое, предновогоднее, Народное Вече в центре столицы снова вышло значительное количество людей. Да, здесь не было полмиллиона человек, возможно, не было и нескольких сотен тысяч. Но и те десятки тысяч, которые собрались на Евромайдане в эти выходные, убедительно демонстрируют как власти, так и оппозиции, что расходиться народ не намерен.

Кроме того, в воскресенье, 29 декабря, активисты Евромайдана опробовали новую форму протеста — автопробег к резиденциям президента и премьер-министра. Репетицию автомайдана удалось провести еще на прошлой неделе, когда несколько десятков автомобилей посетили жилище генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Триста метров до победы

Собственно, автопробег в Новые Петровцы под Киевом стартовал с двух разных точек — Европейской площади и от метро Героев Сталинграда.

Некоторые участники акции отправились «на Межигорье» маршрутками со столичной площади Шевченко. В общей сложности, в гости к президенту изъявили желание отправиться около тысячи автомобилей, велосипедисты и несколько тысяч активистов.

Подобного развития событий власти ожидали давно, поэтому Окружной админсуд Киева загодя издал постановление о запрете проведения любых мирных акций, в том числе, с использованием транспортных средств, под резиденцией Виктора Януковича с 1 декабря по 7 января 2014 года. Именно поэтому на повороте к резиденции Межигорье было выставлено несколько кордонов охраны из ГАИ, тяжелой техники и бойцов внутренних войск.

Для Автомайдана это не стало неожиданностью. Активисты и несколько десятков народных депутатов, возглавляющих автоколонну на своих машинах, оттащили технику, которая перекрывала движение по дороге и почти вплотную приблизились к предпоследнему кордону охраны Межигорья. Те же, кто приехал на маршрутках, отправились под резиденцию пешком.

К слову, сотрудники ГАИ не препятствовали передвижению Автомайдана. Но и не помогали. В частности, в Вышгороде ГАИшники прекратили регулировать движение автомобильного транспорта, из-за чего образовалась огромная пробка. Однако участники акции снова продемонстрировали удивительную способность самоорганизации: некоторые водители выходили из своих автомобилей и регулировали движение сами.

Когда же движение участников автопробега было остановлено автобусами примерно в 500 метрах от резиденции Межигорье, активисты и депутаты не стали ломать этот кордон и решили провести митинг на этом же месте. Перед оцеплением активисты Автомайдана установили гроб, который, по словам участников акции, символизирует «политическую смерть» действующей власти.

После этого с импровизированного «броневичка» - микроавтобуса со звукоаппаратурой - выступили лидеры трех оппозиционных сил. Так, Виталий Кличко призвал митингующих добиваться досрочных президентских выборов. По его словам, он приятно поражен духом украинцев: «Тысячи авто и мирных митингующих пришли сегодня в Межгорье. Отогнали КаМАЗы, которые блокировали въезд, и мирно, - кто с флагами, а кто и с маленькими детьми, - пешком шли до места митинга».

«И это только предупредительная акция... В следующий раз нас придет гораздо больше... Пусть власть не думает, что можно спрятаться за высокими заборами и не слышать людей. Сегодня они увидят, как нас много и что мы не боимся. А в следующий раз сюда придут миллионы», - сказал Кличко.

В свою очередь, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, показывая на дорожный знак «Тупик через 300 метров», где расположена президентская резиденция, заявил: «До победы нам осталось 300 метров».

В то же время, лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк заявил, что, если президент не выполнит требований Майдана, то митинг под Межигорьем станет постояннодействующим.

«Война» от Медведчука

После того, как митинг возле Межигорья завершился, участники Автомайдана вместе с другими пикетчиками отправились к месту жительства Виктора Медведчука, расположенному за 5 км в сторону Киева. Около сотни автомобилей и несколько сотен митингующих, добравшись до места дислокации, стали бить ногами в ворота и забор его дома и выкрикивать: «Медведчук – кремлевская шестерка». В результате, им удалось отогнуть нижнюю часть металлических ворот, но от дальнейшего разрушения собственности Медведчука, участников акции сдержали народные депутаты. «Собралось около сотни человек. Участники акции выстроились вдоль забора, часть пикетчиков пыталась их сломать. Удалось выломать кусок ворот. Организаторы пытались успокоить людей и просили не выламывать ворота. А стучать можете сколько угодно», - сказал народный депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский.

Оставив по себе исписанный лозунгами забор и сломанные ворота, активисты Автомайдана отправились на Кончу Заспу, к жилищу премьер-министра Украины Николая Азарова.

К слову, Медведчук не сумел молча проглотить обиду. На своей страничке в социальной сети он написал: «Им хочется воевать? Я воевать умею У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения. И мы это сделаем». И тут же «нарвался» на целый шквал ответов, через которые основной нитью пролегла одна и та же мысль: учитывая крайне низкий рейтинг и самого Виктора Медведчука, и его организации «Украинский выбор», армия сторонников объявленной «войны» будет крайне мала.

К слову, аналогичному нападению подверглись ворота и забор жилища главы правительства в Конче Заспе. Пока народные депутаты от оппозиции выступали с агитационного автомобиля, митингующие расписали краской забор: «Бимбу геть!», «Будет трибунал».

Очередной манифест

Пока Автомайдан устраивал перфомансы в резиденциях, сцена Евромайдана жила своей жизнью. Во-первых, оппозиция объявила после новогодних праздников всеукраинскую забастовку. По словам Виталия Кличко, украинцы должны сказать власти, что работать с нынешним правительством не будут. «Они (власть) ожидают, что мы разойдемся, они угрожают нашим активистам, сжигают машины, бьют активистов, они очень надеются, что мы устанем и разойдемся по домам. Нет! Мы будем бороться...», - сказал он.

В свою очередь, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, выступая со сцены, отметил, что борьба продолжается, и лозунг «Вместе к победе!» обязательно будет реализован и подчеркнул, что никому не удастся разъединить страну.

В дополнение к сказанному, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не уйдет из Дома профсоюзов, а его коллега по партии Александр Турчинов зачитал программный манифест Майдана.

В документе, в частности, сказано, что Евромайдан требует начала реальных, а не имитационных переговоров между властью и гражданскими активистами. Целью этих переговоров должно быть формирование пакета решений, которые бы сняли остроту политического кризиса и создали основу для дальнейшей нормализации ситуации в стране. Для этого, подчеркнул Турчинов, совет ВО «Майдан» сформирует полномочную делегацию, которая получит мандат Майдана на ведение переговорного процесса с властью.

В манифесте также отмечается, что в краткосрочной перспективе майданы должны совместно добиться: освобождения и реабилитации всех арестованных за участие в акциях протестов, прекращения репрессий, террора, угроз, морального и физического давления на участников мирного сопротивления, освобождения всех политических заключенных. Кроме того, в краткосрочной перспективе, Майдан должен добиться отставки и привлечения к ответственности всех чиновников, в том числе министра внутренних дел Виталия Захарченко, ответственных за организацию кровавого разгона студентов в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости, избиения активистов и журналистов под стенами Администрации Президента 1 декабря 2013.

«К ответственности должны быть привлечены не только заказчики, но и непосредственные исполнители из числа рядовых бойцов спецподразделений МВД», - отмечается в документе.

В частности, среди требований:

ликвидация спецподразделения «Беркут» как формирования, «полностью дискредитировавшего себя своими действиями»;

запрет использования военнослужащих Внутренних войск для силового противодействия мирным массовым акциям протеста;

отставка правительства Николая Азарова и формирование нового проевропейского большинства в парламенте.

«Это большинство должно сформировать новый технический Кабинет Министров, задача которого - вывести страну из системного кризиса, обеспечить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, а также гарантировать проведение честных выборов президента и парламента», - говорится в манфифесте.

Долгосрочные планы Майдана

Среди долгосрочных пунктов в документе – создание представительного органа учредительной власти для подготовки новой Конституции Украины. «В ее принятии необходимо временно вернуться к Конституции 2004 года, которая была нелегитимно отменена, а президент вследствие этого незаконно и неконституционно получил дополнительные конституционные полномочия», - отмечается в манифесте.

Также в планах активистов - донесение идей Майдана к гражданам Украины, распространение деятельности Майдана во всех регионах Украины, обеспечения более широкой коммуникации и информирования жителей Востока и Юга Украины о целях и задачах этой организации.

После создания сети ячеек самоорганизации граждан на местах, планируется обеспечить контроль над деятельностью органов власти и самоуправления для определения проблем в каждом населенном пункте.

Кроме того, манифест предусматривает рекомендовать на должности в органы власти и самоуправления честных, компетентных и инициативных специалистов, предоставлять им общественную поддержку. Важным пунктом манифеста является децентрализации власти, предоставление реальных полномочий органам местного самоуправления, включая создание ими полноценных исполнительных органов, ограничение полномочий назначаемых президентом местных государственных администраций лишь контрольными функциями, обеспечение условий для развития местных общин через децентрализацию государственных финансов.

«В среднесрочной перспективе Майдан должен совместно добиться: подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Введение безвизового режима с Европейским Союзом для украинских граждан. Двери в ЕС должны быть открыты для всех украинцев, кто хочет свободно путешествовать, а не только для избранных чиновников», - сказано в документе.

В оппозиции в очередной раз подчеркнули, что нельзя допустить внешнеполитического бартера стратегических интересов Украины на тактические экономические бонусы со стороны России. В этой связи, еще одним пунктом манифеста является отмена тех договоренностей с Россией, достигнутых ценой отказа от европейской интеграции Украины и которые подрывают суверенитет государства. В документе отдельно предусматривается введение персональных международных санкций против должностных лиц, причастных к применению силы против мирных демонстрантов, политических репрессий, нарушения прав и свобод человека в Украине.

Также авторы документа отмечают, что следует провести общенациональное обсуждение и утверждение системного Плана изменений в стране «Европейская Украина», осуществление которого обеспечит в стратегической перспективе вступление Украины в Европейский Союз. «Обеспечение проведения честных, прозрачных и демократических президентских, парламентских выборов и выборов в органы до местного самоуправления, является легальным путем для смены власти в стране», - отмечается в манифесте. - «В долгосрочной перспективе Майдан должен добиться реализации заложенной в Конституции, но так и не достигнутой пока цели построения в Украине демократического, правового государства с социально-ориентированной экономикой считает обеспечение фундаментальных прав человека своей первичной и ключевой функцией, предотвращения узурпации власти и злоупотребление ею».

Также в документе отмечается необходимость в корне изменить правительство Украины, превратив его в орган, который анализирует, разрабатывает и внедряет государственную политику, отвечает за эффективное служение обществу всей системы органов исполнительной власти. В частности, первыми шагами по модернизации должны стать реформа правоохранительных органов и реформа образования с обязательным внедрением курса гражданского образования и прав человека.

Татьяна Урбанская