В НБУ заявляют, что гривня останется стабильной

Об этом заявил в эфире телеканала «Первый Национальный» Валерий Литвицкий, руководитель группы советников председателя НБУ.

Представитель Нацбанка заверил, что у регулятора есть достаточный инструментарий для сохранения стабильности гривны и призвал украинцев трезво оценивать ситуацию, не поддаваясь на информационные провокации.

«Я не раз выступал в этой студии и говорил: верьте Национальному банку если мы говорим что это (стабильный курс гривны — Ред) всерьез и надолго, что это наша политика, поменьше слушайте тех, кто зарабатывает на этом политические дивиденды, а больше слушайте профессионалов. Центробанк еще год назад говорил, что мы продолжим политику стабильности при постепенном увеличении гибкости курса. Об этом весь мир знает, мы так и сделали. Поэтому сейчас население ведет себя более спокойно, о чем свидетельствует рост банковских депозитов, нет оттока депозитов», — заявил Литвицкий. Он добавил, что сейчас также наблюдается в два-три раза более низкий темп оттока наличной валюты из банковской системы, что свидетельствует об отсутствии валютного ажиотажа. Руководитель группы советников отметил, что некоторые политики заинтересованы в валютных и экономических потрясениях, чтобы еще больше обострить ситуацию в стране, поэтому сознательно запугивают людей непрофессиональными, эмоциональными прогнозами.

«Не верьте тем, кто на эту тему повышает градус. Потому что если ожидания подогревать, то, естественно, те, кто стремится к трансформации политической ситуации, ждут ухудшения экономической ситуации», — предупредил Литвицкий.

В то же время руководитель группы советников заверил, что за последние годы Национальный банк отработал достаточно механизмов для противостояния возможным колебаниям курса, поэтому нынешняя политическая ситуация не отразится на курсе гривны. Ярким свидетельством последовательной политики регулятора Литвицкий назвал стабильный курс национальной валюты, который сохраняется на нынешнем уровне уже около четырех лет.

«Мне уже приходилось бывать в таких ситуациях. Каждые 2-3 года обострение международной экономической ситуации на внешних рынках, или политическая ситуация, или микс того и другого, создаются вызовы для финансов, для банковской системы. Но мы научились давать ответы, и я оцениваю те ответы, которые мы сейчас даем, как абсолютно адекватные и достаточные», — сказал Литвицкий.