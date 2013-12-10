Экономика Украины имеет все шансы закончить нынешний год без спада - эксперт

09:33, 10 декабря 2013
Общество
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Руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий заверил, что причин для беспокойства на финансовом рынке страны совершенно нет. 

Украина имеет все шансы закончить нынешний год без спада

Об этом он заявил во время Телемарафона «Открытая студия» в эфире Первого Национального.

Более того, как заявил эксперт, экономика Украины имеет все шансы закончить нынешний год без спада, несмотря на обострение внутреннеполитической и  международно-экономической ситуации. «Население доверяет Центральному банку, потому что у него была возможность проверить его на прочность», - отметил Литвицкий.

Тем не менее, по словам представителя НБУ, если такая ситуация в стране затянется, риск девальвации все-таки существует. Однако Украина сформировала ряд «предохранителей», которые могут сдержать нежелательное развитие событий. В частности, среди них он назвал низкую инфляцию  стабильный курс гривны.

По словам руководителя группы советников главы НБУ, за последние 3-4 года курс гривны держится стабильным. «Колебания (курса украинской валюты – ред.) есть, но они в пределах, к которым привык бизнес и население», - отметил он.

Валерий Литвицкий также рассказал, что украинцы не паникуют и не снимают свои депозиты. В частности, по его словам, отток валюты из банков сократился в два-три раза, по сравнению с прошлым годом.

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