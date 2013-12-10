Экономика Украины имеет все шансы закончить нынешний год без спада - эксперт

Об этом он заявил во время Телемарафона «Открытая студия» в эфире Первого Национального.

Более того, как заявил эксперт, экономика Украины имеет все шансы закончить нынешний год без спада, несмотря на обострение внутреннеполитической и международно-экономической ситуации. «Население доверяет Центральному банку, потому что у него была возможность проверить его на прочность», - отметил Литвицкий.

Тем не менее, по словам представителя НБУ, если такая ситуация в стране затянется, риск девальвации все-таки существует. Однако Украина сформировала ряд «предохранителей», которые могут сдержать нежелательное развитие событий. В частности, среди них он назвал низкую инфляцию стабильный курс гривны.

По словам руководителя группы советников главы НБУ, за последние 3-4 года курс гривны держится стабильным. «Колебания (курса украинской валюты – ред.) есть, но они в пределах, к которым привык бизнес и население», - отметил он.

Валерий Литвицкий также рассказал, что украинцы не паникуют и не снимают свои депозиты. В частности, по его словам, отток валюты из банков сократился в два-три раза, по сравнению с прошлым годом.