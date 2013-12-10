Непогода обесточила 47 населенных пунктов в четырех областях

В ночь с 9 на 10 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, снег) и из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 47 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщает ДСНС.

В Днепропетровской области обесточено 20 н.п., Винницкой - 14 н.п., Кировоградской - 8 н.п., Херсонской - 5 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.