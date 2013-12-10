Непогода обесточила 47 населенных пунктов в четырех областях
08:30, 10 декабря 2013Общество
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Пострадали Днепропетровская, Винницкая, Кировоградская и Херсонская области.
В Украине непогода
В ночь с 9 на 10 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, снег) и из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 47 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщает ДСНС.
В Днепропетровской области обесточено 20 н.п., Винницкой - 14 н.п., Кировоградской - 8 н.п., Херсонской - 5 н.п.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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