Неделя в цифрах

2 - на столько позиций поднялась Украина по уровню милитаризации за последний год, расположившись на 20-м месте среди 149 стран.Самой военизированной страной мира в шестой раз признан Израиль. Тройку наиболее милитаризированных государств мира дополнили Сингапур и Россия.

4,6% составило увеличение количества выданных шенгенских виз гражданам Украины в 2012 году по сравнению с 2011 годом. В общей сложности украинцы получили 1, 28 миллиона шенгенских виз. Количество отказов в 2012 году уменьшилось до 2,03% по сравнению с 3,3% в 2011 году.

13 народных депутатоввошли в состав временной рабочей группы по подготовке законопроекта, который позволит Юлии Тимошенко уехать на лечение за границу. Возглавил Временную рабочую группу народный депутат из фракции Партии регионов Геннадий Васильев, заместителем стал - народный депутат из фракции ВО «Свобода» Андрей Мищенко.Также в состав рабочей группы вошли 5 депутатов от Партии регионов, 3 от Батькивщины, по одному от “Удар”, КПУ и внефракцонных.

16 голосов не хватило Верховной Раде Украины для принятия закона о ликвидации пенсионных привилегий для правительственных чиновников и народных депутатов, а также для восстановления права на получение пенсии мужчинами при достижении возраста 60 лет и при трудовом стаже не менее 25 лет и женщинами – при достижении возраста 55 лет и стаже 20 лет, как это было до изменений в пенсионном законодательстве 2011 года.

20 днейосталось у Виталия Кличко для того, чтобы определиться вернется ли он в большой спорт. Боксер-политик попросил и получил у WBC отсрочку до 30 ноября чтобы объявить продолжит ли он свою спортивную карьеру или же повесит перчатки на гвоздь.

35% народных депутатов Верховной Рады Украины полностью уверены, что на Вильнюсском саммите будет подписано Соглашение об Ассоциации между ЕС и Украиной. С оптимизмом надеются на это еще 38% и лишь 10% народных избранников уверены, что договор между Украиной и ЕС не будет подписан. «Скорее нет, не будет подписан» ответили еще 9% опрошенных.

141 кандидат зарегистрировался для участия на повторных выборах в пяти округах, которые состоятся 15 декабря. На данный момент в 94-м округе зарегистрированы 58 кандидатов, в 132-м округе - 7, в 194-м - 13, в 197-м - 8, в 223-м - 55. Регистрация продлится до 19 ноября.

408 гривен штрафа наложили на руководителя львовского супермаркета «Арсен», в котором были приобретены куры-гриль, которыми отравилось 33 человека, в том числе 4 ребенка. У всех пострадавших был обнаружен сальмонеллез.

18 000 рублей (4500 гривен)составил штраф для 9 членов музкального коллектива “Океан Эльзы” за осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации без разрешительных документов, который наложили сотрудники УФМС России по Саратовской области. Организаторы концерта в качестве должностного лица были оштрафованы на 225 000 рублей (около 57000 гривен).

610 000 000 евро (около 6,7 миллиардов гривен) хочет одолжить Кабинет министров Украины у Евросоюза под неизвестный проценты. Согласно документам, обнародованным журналистами, планируется, что кредит будет выдан четырьмя траншами с максимальным сроком погашения 15 лет.

1 355 000 000 долларов (около 11 миллиардов гривен) должна заплатить российскому «Газпрому» уациональная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за газ, поставленный в октябре. При этом, по словам российской стороны, на сегодняшний день Украина имеет еще долг перед «Газпромом» в размере 792 млн долл. за газ, потребленный в августе.

4 100 000 000 гривен, якобы украденных у государства Павлом Лазаренко и Юлией Тимошенко, рассчитывает вернуть в государственный бюджет Кабинет министров Украины. частности, правительство обратились с ходатайствами в США вернуть ему $477 млн, которые были заморожены на счетах Павла Лазаренко в 2006-м, когда он был осужден американским судом. Также правительство намерено претендовать на сумму, которую в США выручат от продажи виллы Павла Лазаренко в Калифорнии. Кроме того, Кабмин предъявил иск в $25 млн. одному из швейцарских банков, через который Тимошенко, возглавляя правительство в 2008—2010 годах, якобы «отмывала деньги в крупном объеме, лично получая огромные суммы государственных денег».

160 000 000 000 долларов (больше 1,280 триллиона гривен) необходимо Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза по мнению премьер-министра Николая Азарова. Без этих средств, по его убеждению, зона свободной торговли обернется для страны “ колоссальными экономическими потерями”.

Анастасия Береза