Неделя в цифрах

3 украинских фильма выдвинул национальный Оскаровский комитет Украины на соискание премии Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Фильм на иностранном языке». За Оскар, возможно, будут соревноваться «Вечное возвращение» режиссера Киры Муратовой, «Параджанов» режиссеров Сержа Аведикяна и Елены Фетисовой и «Хайтарма» режиссера Ахтема Сейтаблаева.

5 повторных выборов на пяти одномандатных избирательных округах №94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев) состоятся 15 декабря 2013 года. Такое решение приняла верховная Рада Украины на уходящей неделе. Центральная избирательная комиссия объявит о начале избирательного процесса повторных выборов депутатов не позже, чем на следующий день после дня вступления в силу данным законом.

5 наград (1 золото, 2 серебра и 2 бронзы) завоевала сборная Украины по художественной гимнастике на чемпионате мира, прошедшем в Киеве с 27 августа по 1 сентября. В результате Украина заняла второе место в итоговой таблице командного зачета. Турнир с большим отрывом выиграла команда России (6-2-2), третье место у Белоруссии (1-1-3).

7 начальников управлений Службы безопасности Украины в семи областях, а также руководителей Главного следственного управления и Департамента хозяйственного обеспечения СБУ сменил Президент Украины Виктор Янукович на прошедшей неделе.

11 позиций потеряла за год Украина в рейтинге глобальной конкурентоспособности, упав до уровня 2011 года (84-ое место), «из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны». В 2012 году страна наоборот поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности на 9 позиций.

12 лет проработал нападающим в ФК «Динамо» Артем Милевский, который на уходящей недели перешел свободным агентом в турецкий клуб "Газиантепспор". Экс-нападающий "Динамо" перестал попадать в основной состав киевской команды в последние полгода. Руководство клуба обвиняло футболиста в многочисленных фактах нарушения режима. На данный момент украинец заключил с турками трехлетний контракт и будет играть под номером 77.

17 лет исполнилось украинской национальной валюте 2 сентября. Именно в тот день украинцы начали менять свои миллионы купонов на новые банкноты – гривни – по курсу 100 тысяч к одной. За 17 лет внешний вид купюр менялся трижды. Делают украинские деньги на фабрике в Малине, на Житомирщине из узбекского или турецкого хлопка на итальянском оборудовании 40 украинских работников.

180 км/ч составляет скорость подачи мяча при игре в теннис у Президента Украины Виктора Януковича (у профессиональных игроков – около 220 км/час). Благодаря такому результату он входит десятку лучших теннисистов Украины в своей возрастной категории. Теннисом глава государства увлекся 13 лет назад.

379 народных депутатов проголосовали за евроинтеграционный правительственный закон о внесении изменений в Уголовный исполнительный кодекс Украины относительно порядка и условий отбывания наказания. Законом предусматривается ряд мер, смягчающих условия пребывания в местах лишения и ограничения свободы.

2508 участников официально насчитали на собрании граждан Украины относительно инициирования проведения всеукраинского референдума по поводу вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз, который проводит на стадионе «Спартак» Коммунистическая партия Украины вопреки запрету суда. Кроме лидеров КПУ на собрании также присутствует член Центральной Избирательной комиссии Юрий Донченко.

30 000 паломников-хасидов из 15 стран мира, среди них - более 2500 детей, а также 15000 женщин, прибыли в Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года - Рош-га-Шана. Рекордное количество паломников приехали из Государства Израиль, Германии, Франции и США.

1 000 000 гривен – на такую сумму Министерство доходов и сборов Украины заблокировало счетов электронной системы расчетов WebMoney по решению суда, «поскольку деятельность платежной системы остается незаконной и несогласованной с требованиями Национального банка». Летом Миндоходов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 миллионов гривен.

33 200 000 гривен впервые выделит в этом году Кабинет министров на Государственную программу по борьбе с гепатитами. Большинство из этих средств пойдет на закупку лекарств для людей, срочно нуждающихся в лечении по медицинским показаниям.

12 200 000 000 кубометров природного газа, в том числе 5,8 миллиардов собственной добычи, закачала Украина в свои подземные хранилища по состоянию на 1 сентября. По словам профильного министра, этого полностью хватит на весь зимний сезон.

207 159 000 000 гривен – столько необходимо для активизации экономики на 2014 год по мнению министра экономического развития и торговли. Данную сумму намерены собрать благодаря внешним заимствованиям в объеме 13 млрд грн., привлечению средств из других источников под государственные гарантии в объеме 64 млрд грн., за счет государственного бюджета – более 23 млрд грн., а также местных бюджетов – более 5 млрд грн.

Анастасия Береза