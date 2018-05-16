Неделя в цифрах

1 еврокубковый сезон (2013/14) придется пропустить харьковскому «Металлисту» согласно решению UEFA, дисквалифицировавшему команду за договорной матч 2008-ого года со львовскими «Карпатами».

2 общественных активиста (Игорь Луценко и Егор Соболев) из четырех, задержанных в здании Киевсовета на Крещатике, 36, который они заняли с целью привлечь внимание к “нелегитимности заседания”, запланированного на понедельник, 19 августа, получили по пять суток ареста.

5 суток таможня Российской Федерации блокирует весь украинский експорт. При этом в Кремле списывают возникшие проблемы на бюрократию и утверждают, что «никакой политики в этом нет".

19 украинцев, приговоренных год назад Высшим военным судом Ливии к 10 годам лишения свободы за пособничество режиму Каддафи, получили надежду на оправдание в связи с тем, что приговор им был отменен, а дела переданы на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

34% (или или 6,3 млрд куб. м.) составило сокращение импорта газа из Российской Федерации в Украину за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 12,5 млрд куб. м.

45,9% украинцев употребляют продукты питания, содержащие химические синтезированные подсластители. В частности, кофе в пакетиках, жевательные резинки, безалкогольные газированные напитки и другое. 28,5% вовсе не употребляют таких продуктов, а 35,6% - на регулярной основе.

61% украинцев проголосовал бы за незавимость страны, если бы референдум о независимости Украины проводился в 2013 году. Это значительно больше, чем в 2001 году и почти в 1,5 раза больше, чем два года назад.

76 туристов, граждане Украины, России и Армении, среди которых 13 детей, зависли в воздухе в двух вагончиках канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму на высоте 130 и 50 м. Операция по спасению людей длилась до поздней ночи. Никто не пострадал и все получили по 500 гривен компенсации за причиненные неудобства. Канатная дорога временно закрыта.

9150 метров – на такую высоту поднялся украинский экипаж на вертолете Ми-8МСБ в Крыму, установив таким образом новый мировой рекорд высоты. Летчики-испытатели (Сергей Тишков и Юрий Юхимук) поднялись выше Эвереста за 29 минут 30 секунд.

5000 гривен штрафа получил за нарушение требований пункта 9 статьи 15 Регламента соревнований ПЛ (относительно обязательного рукопожатия главных тренеров команд до и после окончания матча) после окончания матча 5-го тура чемпионата «Динамо» Киев - «Черноморец», главный тренер «Динамо» Киев Олег Блохин.

9704 объекта розничной торговли книжной продукцией функционирует в Украине на сегодняшний день. В том числе, книжных магазинов – 1519, книжных киосков и книжных прилавков - 8185.

96 057 человек, по предварительным подсчетам, зачислены в украинские высшие учебные заведения по итогам вступительной кампании 2013 года. Из них 91400 – на бюджетные места.

1 000 000 гривен получила от концерна «Стирол» семья каждого из шести сотрудников, трагических погибших при взрыве на аммиакопроводе 6 августа. Кроме этого, «Стирол» в полном объеме оплачивает лечение и реабилитацию всех пострадавших сотрудников, а также оказывает им материальную помощь.

216 000 000 еще необходимо Министерству внутренних дел для приобретения электронных устройств для обеспечения контроля за домашними арестованными. По их подсчетам за эти средства можно будет приобрести 50 тысяч носимых устройств, серверное программное обеспечение, услуги оператора мобильной связи, оснащение диспетчерских рабочих мест.

9 998 000 000 гривен составил чистый убыток Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2013 года, что в 2,25 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Чистый доход компании от реализации продукции за первое полугодие 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн. Валовой убыток компании за январь-июнь 2013 года составил 4,426 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» закончил с валовой прибылью в 1,614 млрд гривен.

10 300 000 000 гривен намерено выделить Госагентство автомобильных дорог "Укравтодор" на ремонт 7,7 тысяч километров трас в 2014 году. 5,3 миллиарда гривен будет потрачено на ремонт 3,6 тысяч километров дорог общего пользования местного значения, а оставшиеся 5 миллиардов гривен будут потрачены на ремонт 4,1 тысяч километров дорог коммунальной собственности.

Анастасия Береза