Половина украинцев употребляет продукты с химическими подсластителями

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было проведено центром “СОЦИС” по заказу аналитической группы Da Vinci AG, представленные сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Исследование показало, что 45,9% украинцев используют в рационе продукты питания с содержанием химически синтезированных подсластителей, 28,5% респондентов ответили, что не употребляют таких продуктов, а 23,3% - не знают об этом.

45,3% украинцев на регулярной основе употребляет безалкогольные газированные напитки. 36,4% - регулярно употребляет кофе в пакетиках (так называемые 3 в 1), 34,3% респондентов - жевательные резинки, 12% - соевый соус, 35,6% ничего из этих продуктов не употребляют на регулярной основе.

Большое значение для потребителей имеет то, чтобы на упаковке был точно указан состав продукта. Важно это почти для 90% респондентов. В то же время, 33,8% полностью или скорее всего, доверяют информации о составе продукта, который указан на упаковке, более 60% - не доверяют такой информации.

*** Исследование проводилось 20-30 июля 2013 года. Всего было опрошено 1600 респондентов старше 16 лет в 8 городах Украины: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Запорожье, Днепропетровске, Харькове, Виннице.