В Запорожье в парке прорвало канализационный коллектор (фото)

Сегодня в 12:50 в Октябрьском районе г. Запорожья на территории парка «Дубовый гай» произошел прорыв подземного канализационного коллектора с последующим вытеканием канализационных стоков на поверхность.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, специальная техника Главного управления ГСЧС в Запорожской области перекачивает стоки в параллельный коллектор. 3 автоцистерны установлены для проведения аэрации кислорода в искусственных водоемах. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Запорожской области.

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