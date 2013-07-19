В Запорожье в парке прорвало канализационный коллектор (фото)
20:19, 19 июля 2013Общество
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Сегодня в 12:50 в Октябрьском районе г. Запорожья на территории парка «Дубовый гай» произошел прорыв подземного канализационного коллектора с последующим вытеканием канализационных стоков на поверхность.
Парк в Запорожье превратился в выгребную яму / Фото: reporter-ua.чом
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, специальная техника Главного управления ГСЧС в Запорожской области перекачивает стоки в параллельный коллектор.
Автоцистерны проводят аэрацию воздуха / Фото: reporter-ua.com
3 автоцистерны установлены для проведения аэрации кислорода в искусственных водоемах.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Запорожской области.
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