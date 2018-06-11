Неделя в цифрах

3 раза – во столько раз увеличилась контрабанда сигарет в Украину за последние 3 года. Теперь она составляет 8,4% от общего объема рынка этой продукции. При этом производство сигарет в январе-мае 2013 года сократилось на 23,3% по сравнению с маем прошлого года и на 10,2% по сравнению с апрелем 2013 года – до 7,0 млрд штук.

4 фильма претендуют на национальную премию в полнометражной секции в рамках IV Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ), открывшегося на этой неделе. Также на награды претендуют 12 короткометражных отечественных картин. Для международного конкурса отобраны ленты 11 режиссеров из США, Великобритании, Израиля, Грузии, Италии, Польши, Германии, Румынии, Франции, Индии, России и Украины.

8 человек погибли, а 36 госпитализированы в результате столкновения двух автобусов, произошедшего утром 11 июля в Волынской области. Среди них граждане Белоруссии, Болгарии и Украины. Среди погибших – двое иностранцев: 13-летний белорус и водитель автобуса гражданства Болгарии, еще шестеро – украинцы (водитель автобуса и 5 женщин). Шестеро потерпевших находятся в отделении реанимации Ковельской ЦРБ в очень тяжелом состоянии.

11 сотрудников Святошинского райуправления милиции обратились в больницу с телесными повреждениями после ночного конфликта с активистами, которые пришли защищать соратницу, против которой применил физическую силу один из правоохранителей. На данный момент руководитель Святошинского РОВД отстранен от работы, а по факту нападения милиционера на девушку и штурма отделения милиции проводится служебное расследование. Здание райотдела продолжают пикетировать недовольные.

19 голосов не хватило Сейму Польши для того, чтобы назвать Волынскую трагедию «геноцидом» поляков. Соответствующую поправку поддержали 212 депутатов из 231 необходимых для ее принятия. При этом, польские приняли более мягкую формулировку, назвав события на Волыни «этнической чисткой с признаками геноцида».

20% украинцев (каждый пятый) страдают от ожирения по данным отчета ООН. Согласно документу, первое место в рейтинге заняло островное государство Науру – там этой болезнью страдают более 70% жителей. На второй ступеньке оказался Кувейт, далее – Мексика и США.

47 золотых медалей выиграла сборная Украины за шесть дней XXVII Универсиады – 10 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовых наград. Сейчас команда занимает пятое место в общем зачете. За первую неделю Универсиады, которая закончится 17 июля, посмотрели 3 миллиарда телезрителей в 115 странах мира.

63 года исполнилось 9 июля Президенту Украины Виктору Януковичу. Отметил свой день рождения глава государства на госдаче "Заря" возле поселка Форос в Крыму. Поздравить его чартерными рейсами приехал почти в полном составе Кабинет министров, губернаторы и множество депутатов. По телефону Януковича поздравили президенты России, Белоруссии, Европарламента.

75 объектов и сооружений Киево-Печерской лавры (нижняя Лавра) передал в бесплатное пользование мужскому монастырю Украинской православной церкви (Московский патриархат) Кабинет министров Украины. При этом, согласно украинскому законодательству, объекты могут быть отняты назад в случае ненадлежащего ухода за ними.

83% украинцев, согласно исследованию, считают действия правительства в борьбе с коррупцией нерезультативными.

1413 киевлян задекларировали доход в 2012 году более одного миллиона гривен. Об этом сообщает главное управление Министерства доходов и сборов Украины. Всего в прошлом году столичные миллионеры получили доходов на общую сумму 6,1 миллиарда гривен и должны заплатить в бюджет более 209 миллионов гривен налога.

40 000 гривен составит с 1 января 2014 года ежегодная премия для молодых ученых, согласно указу главы государства. Претендовать на нее можно за выдающиеся достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, которые содействуют дальнейшему развитию науки, общественному прогрессу и утверждают высокий авторитет отечественной науки в мире.

142 000 000 евро (около 1,5 миллиарда гривен) составляет совокупная стоимость футболистов киевского «Динамо», что делает его самым дорогим клубом страны. Игроки «Шахтера» оцениваются экспертами в 139 миллионов евро. Вместе с тем, «Шахтер» стал лидером по трансферным заработкам, уступая в Европе только португальскому «Порту». 67,5 миллионов евро заработали «горняки» на своих спортсменах.

23 140 000 000 долларов (около 185 миллиардов гривен) – до такого низкого уровня опустились международные валютные резервы Украины впервые за 6 лет. Размер валютных резервов теперь значительно ниже, чем даже на начало финансового кризиса – на 1 сентября 2008 Украина накопила $ 38,06 млрд. При этом, сейчас в структуре валютных сбережений находится $6,4 млрд, которые государство должно вернуть МВФ. Собственные средства Украины составляют всего $ 16,7 млрд долл.

Анастасия Береза