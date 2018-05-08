Неделя в цифрах

2-ое украинских альпинистов продолжают оставаться в столице Пакистана, ожидая доставки снаряжения и личных вещей с горы Нанга Парбат, где на их экспедиции напали вооруженные террористы. Остальные семеро украинцев и тела троих погибших уже вернулись домой.

3 сета из четырех выиграл украинец Сергей Стаховский у легендарного швейцарца Роджера Федерера в поединке второго круга Уимблдонского турнира.

5,05 – во столько раз вырос дефицит госбюджета Украины (до 18,488 млрд грн) в январе-мае 2013. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-май текущего года составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя января-мая прошлого года, а общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время, на 10,978 млрд грн меньше росписи на январь-май 2013 года.

17 лет исполнилось 28 июня Конституции Украины. При этом только 13% украинцев, согласно социологическим исследованиям, знакомы полностью с ее содержанием, а 65% не читали ее вообще никогда.

20 гривен составило увеличение средней зарплаты в Украине в мае этого года по сравнению с апрелем. Таким образом, средняя зарплата по стране достигла 3 253 гривен. Самый высокий уровень заработной платы в стране вновь зафиксирован в авиатранспорте (10 574 гривен), а самый низкий – в почтовой и курьерской деятельности (1 948 гривен).

68,7% украинцев не доверяют полностью или преимущественно Президенту Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова. Премьер-министру Николаю Азарову не доверяют 69,8% населения. При этом результаты опроса засвидетельствовали, что больше всего среди политиков доверяют лидеру партии “УДАР” - 13,5% опрошенных.

7000 водителей попались на езде в нетрезвом виде за шесть месяцев этого года. По данным ГАИ, это на 113 человек больше, чем за этот же период прошлого года.

122 000 человек составит общая численность личного состава Вооруженных сил Украины к концу 2017 года после запланированного сокращения. Как известно, с 2014 года состоится полный переход украинской армии, в которой сейчас насчитывается 180 тысяч военнослужащих, на контрактную основу.

370 000 000 долларов (около 2,960 миллиардов гривен) – во столько обошлись группе компаний ВЕТЭК, принадлежащей 27-летнему бизнесмену Сергею Курченко, 98% акций медиа-холдинга UMH group.

1 000 000 000 долларов (около 8 миллиардов гривен) – такой авансовый платеж пообещал предоставить «Газпром" "Нафтогазу Украины" на закупку газа для закачки в подземные хранилища, чтобы обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу зимой. При этом глава российской компании предупредил, что "Газпром" больше не будет авансировать транзит газа через территорию Украины.

Анастасия Береза