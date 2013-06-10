Главное за день: обзор топ-новостей

Тысячи немцев требуют эвакуации из-за прорыва дамбы на Эльбе

На востоке Германии более 23 тысяч человек нуждаются в эвакуации из-за прорыва дамбы на реке Эльба рядом с Магдебургом. После продолжительных дождей вода в реке поднялась до рекродного уровня 7,48 метров (5 метров выше обычного).

Главе УДАРа в Броварах сожгли машину (видео, фото)

Председателю Броварской УДАРа Роману Симутину сожгли автомобиль. Симутин не слишком верит, что дело будет расследовано, а преступников найдут, не говоря уже о заказчиках.

К Тимошенко прибыла совместная комиссия немецких и украинских врачей

Врачи берлинской клиники "Шарите" не выявили ощутимого улучшения состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, лечением которой в центральной клинической больнице "Укрзализныци" в Харькове они управляют. "К сожалению, мы не наблюдаем очень сильного прогресса в улучшении состояния Тимошенко", - сказал председатель правления клиники "Шарите" Карл Макс Айнхойпль. Также врач заявил, что лечение Тимошенко необходимо продолжить.

Янукович готов встретиться с лидерами фракций ВР

Президент дал согласие на проведение встречи с участием лидеров парламентских фракций. Янукович отметил, что он готов внести изменения в свой рабочий график на текущую неделю, учитывая важность встречи, предложенной Рыбаком. Решение о формате встречи с Януковичем примут лидеры трех оппозиционных фракций, заявил Яценюк.

ГПУ проверила «льготное» питание детей: сплошная химия и 3,5 гривны в день

В детских учреждениях детей кормят пищей с запрещенными ароматизаторами и консервантами. В ходе проверки было установлено нарушение требований Закона «О детском питании». В частности, не решен вопрос льготного обеспечения грудных детей и детей раннего возраста продуктами детского питания. Финансирование этих мероприятий из местных бюджетов является мизерным, а госбюджетом вообще не предусмотрено, заявили в ГПУ.

СМИ: Тимошенко могут временно отпустить домой

В пенитенциарной службе заявляют, что могут временно отпустить Тимошенко к больной матери. Ранее тетя Тимошенко Антонина Ульяхина сообщила, что из-за переживаний у матери экс-премьера отказали ноги и она перестала ходить.

МВД: Украинцы стали жертвами рабства в почти 60 странах

По словам Виктора Дубовика, Украина является государством, которое поставляет нелегальных рабочих, принимает нелегальных рабочих, а также через нее транзитом отправляют жертв торговли людьми в другие страны. 55 процентов этих людей - женщины и дети, за последние годы увеличилось количество мужчин, которые работают принудительно на черном рынке труда (строительные работы, сельское хозяйство и т.д.).

Заграничный отдых могут позволить себе лишь 2% украинцев (опрос)

Исследование показало, что 68% украинцев не планируют отдыхать, количество тех, кто не имеет возможности уехать составляет 21%. 13% опрошенных планируют провести отдых в Крыму, Карпатах и ​​других местах Украины. На дачах и в загородных домах планируют провести отдых 6% опрошенных, в деревне у родственников - 4%. Как и в предыдущие годы, количество тех, кто планирует поездки за границу, составляет лишь 2% всего населения Украины.