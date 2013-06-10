Лечение Тимошенко необходимо продолжить, - считает немецкий врач
13:30, 10 июня 2013Политика
1143 0
Экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко необходимо продолжить лечение.
Айнхойпль советует продолжение лечения
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге под центральной клинической больницей “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сказал ее лечащий врач, председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.
“Я считаю, что госпожа Тимошенко должна продолжить лечение, и в таком случае выписка госпожи Тимошенко и ее возвращение назад, в тюрьму, не было бы позитивным”, - сказал Айнхойпль.
Врач также отметил, что сейчас, после консультаций с украинскими специалистами, Тимошенко и ее адвокатами, необходимо принять решение о дальнейших шагах в процессе лечения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter