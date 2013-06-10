Лечение Тимошенко необходимо продолжить, - считает немецкий врач

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге под центральной клинической больницей “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сказал ее лечащий врач, председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.

“Я считаю, что госпожа Тимошенко должна продолжить лечение, и в таком случае выписка госпожи Тимошенко и ее возвращение назад, в тюрьму, не было бы позитивным”, - сказал Айнхойпль.

Врач также отметил, что сейчас, после консультаций с украинскими специалистами, Тимошенко и ее адвокатами, необходимо принять решение о дальнейших шагах в процессе лечения.