Главе УДАРа в Броварах сожгли машину (видео, фото)

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу депутата от УДАРа Павла Ризаненко.

Около 4 часов утра неизвестные подожгли авто, которое было припарковано у дома "ударовца".

Ризаненко убежден, что поджог является продолжением давления власти на городскую организацию УДАРа: "О какой случайности можно говорить, если накануне Романа Симутина лишили адвокатского свидетельства, незаконно удерживали в милиции?"

Сам Симутин не слишком верит, что дело будет расследовано, а преступников найдут, не говоря уже о заказчиках. По теме: Главного броварского свободовца посадили на 2 месяца под домашний арест (видео).

Депутат Павел Ризаненко намерен обратиться к Генпрокурору Пшонке с требованием расследовать факт поджога и давления на голову броварскогоУДАРа. "Это уже не политическая борьба, а откровенные бандитские действия со стороны властей", - отметил нардеп.