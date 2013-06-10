ГПУ проверила «льготное» питание детей: сплошная химия и 3,5 гривни в день

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом заявил начальник Главного управления защиты прав и свобод детей ГПУ Владимир Вышинский, информируя о результатах проверок состояния соблюдения прав детей, в первую очередь детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей на полноценное питание.

По его словам, во время проверки было установлено нарушение требований Закона «О детском питании». В частности, не решен вопрос льготного обеспечения грудных детей и детей раннего возраста продуктами детского питания. Финансирование этих мероприятий по местным бюджетам является мизерным, а госбюджетом вообще не предусмотрено.

«Так, например, в Сумской области бесплатное детское питание получают всего 5% малообеспеченных семей. Местной властью Яворовского района Львовской области вместо молочных смесей для грудных детей закуплена гречневая крупа. Такое же состояние и в других регионах», - сказал Вышинский и отметил, что по требованию прокуроров около 200 малышей льготных категорий обеспечены бесплатным детским питанием.

Кроме того, установлено, что ни в одном из проверенных детских заведений не выполняются нормы питания. Его средняя стоимость в детсадах составляет 10 грн в сутки, школах - 6 грн, интернатах - 35 грн.

По теме: ГПУ: В Украине детей-инвалидов оставили без учебников

«К сожалению, дети недополучают рыбы, молочных продуктов, фруктов. Вместо этого в рационе преобладают дешевые блюда, в том числе приготовленные из полуфабрикатов (супы быстрого приготовления, бульонные кубики, сгущенное молоко и т.п.). В Киевской, Луганской, Львовской, Ривненской, Черниговской областях горячим питанием не обеспечено около 7% учеников школ. Эти дети употребляют буфетную продукцию, среди которой печенье, чипсы, сухарики, жареные орехи, кетчупы и газированные напитки, которые содержат запрещенные для них ароматизаторы и консерванты», - констатировал Вышинский.

Также он сообщил, что только после вмешательства прокуратуры Волынской области, где школьники питались из расчета 3,5 грн, из областного бюджета дополнительно выделено 6 млн. грн, и такие примеры можно привести по Донецкой, Житомирской, Луганской, Ривненской, Херсонской, Черновицкой областям, где всего по требованию прокуроров расходы на питание детей увеличены на 9 млн. грн.

Кроме этого, по представлениям прокуроров Львовской, Одесской, Тернопольской областей, Киева и Севастополя отменены незаконные решения местных советов, которыми устанавливалась плата за питание детей-инвалидов, детей-сирот и детей из многодетных семей.

Вышинский обратил внимание на то, что, несмотря на ограниченное финансирование расходов на питание детей, неединичными остаются факты незаконного использования этих средств.

«В частности, должностные лица исполнительного комитета Нововолынского городского совета Волынской области приобрели продукты для школ по ценам, которые в 5 раз превышали их среднерыночную стоимость», - сказал он и отметил, что по данному факту уголовного правонарушения прокурором внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, органами прокуратуры Днепропетровской области начато 7 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования, которые поставили в заведения образования около 7 тонн масла, не отвечающего государственным стандартам, содержащего растительные жиры, примеси и консерванты, запрещенные для потребления детьми.

Вышинский также сообщил, что всего прокурорами Крыма, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей начато 25 уголовных производств, связанных с нарушениями законодательства при организации питания детей.

«По требованию прокуроров Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Ривненской областей и Севастополя расторжено около 50 договоров поставок в детские учреждения недоброкачественных продуктов», - сказал Вышинский.