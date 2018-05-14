Неделя в цифрах

0,2%составил рост ВВП Украины в 2012 году по данным Госстата. Как известно, государственный бюджет Украины на 2012 год был рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.

8 – на столько пунктов опустилась Украина в международном рейтинге открытости бюджетов за два года. Об этом говорится в исследовании международной организация IBP (Internatinal Budget Partnership). В целом, индекс открытости бюджетов в Украине составляет 54 пункта из 100 возможных.

30 – в столько раз заработная плата премьер-министра Юлии Тимошенко в 2005 году превышала среднюю зарплату в стране. Об этом сообщил секретариат Кабинета министров, в ответ на данные о том, что зарплата Николая Азарова превышает среднюю в 11 раз.

91украинский миротворец отбыл в Либерию в рамках очередной, 18-й, ротации 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины. Командиром украинского миротворческого контингента 18-й ротации назначен опытный военный летчик 1-го класса полковник Петр Плис, который неоднократно принимал участие в миротворческих миссиях

152 оппозиционных народных депутата собрались в парламенте на внеочередное заседание, где выразили недоверие спикеру Владимиру Рыбаку. Депутаты Партии регионов и КПУ на внеочередное заседание не явились.

2039 гривен – во столько обходится государственной казне работа одного народного депутата каждый день. В эту сумму включены зарплаты нардепов и их помощников, расходы на проезд депутата, в том числе и на недешевые перелеты, лечение, путевки в санатории, телефонную связь, проживание в отеле и даже канцелярские принадлежности.

4400 граждан Украины были выдворены из Польши в прошлом году за нарушение правил пребывания в стране. Это почти на 100 человек больше, чем в 2011 году.

15 000 украинских детей стали сиротами или лишись родительской опеки в 2012 году. При этом около 17 тысяч детей были усыновлены, нашли опекунов или попечителей, а также вернулись в биологические семьи.

15 000 еврокомпенсации получил Юрий Луценко от Украины по решению Европейского суда по правам человека за необоснованное и незаконное задержание.

800 000гривенкомпенсации выплатила «Укрзализныця» пассажирам скоростных межрегиональных электропоездов «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem за опоздания и отмену рейсов.

177 000 000 гривен – на такую сумму были завышены объемы и стоимость дорожных работ в стране за минувший год по данным Генеральной прокуратуры.

190 000 000 гривен предполагается потратить на ремонт клинической больницы «Феофания» в этом году. За эти деньги в VIP-больнице намерены провести переоснащение лечебного корпуса №3. Общая смета строительных работ по корпусу №3 «Феофании» составляет больше 465 миллионов гривен. Об этом пишут «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

2 500 000 000 долларов (по предварительным данным) составляет оценочная стоимость медиагруппы «Интер» - это около 20 000 000 000 грн.. Олигарх Дмитрий Фирташ выкупил у экс-вице-премьер-министра Валерия Хорошковского контрольный пакет акций компании, таким образом получив контроль над телеканалами Интер, НТН, К 1, Мега, Энтер-фильм, К2, Пиксель и MTV и другими активами медиагруппы.

4 174 000 000 гривен составил дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, что в 1,7 раза больше 2011 года.

∞ (бесконечное) количество лет получил экс-генерал-майор и бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.