Один депутат обходится казне в 2039 гривен в день

Как пишет "Сегодня", депутату по работе не нужно тратиться на бензин, авиабилеты, больницы, беседы по телефону и даже на ручки с блокнотами. Для сравнения: такую же зарплату, но в месяц, получает врач-участковый (с нее же он платит за жилье, проезд и т.п.).

Депутаты на размер своей зарплаты не жалуются, но заверяют, что с их расходами — это не Бог весть какие деньги.

«На что уходит? Часть — на проживание в Киеве во время заседаний комитетов или сессии, — говорит депутат от КПУ Александр Зубчевский. — Конечно, гостиницу предоставляют бесплатно, но надо же как-то питаться еще! Кроме того, та площадь, которую мне дают в отеле — 12 кв. м, — не позволяет мне перевезти в Киев семью, поэтому я постоянно катаюсь в Запорожье к ним. Часть уходит на поездки по области и встречи с избирателями, на помощь им. Остального на жизнь хватает, но это мне...»

«Я считаю, денег выделяют достаточно. А много ли это... Тут нужно учитывать, что депутат — госчиновник с особым статусом, его голосование может иметь ключевое значение для страны. Поэтому нужно при расчете зарплаты учитывать и коррупционную составляющую — зарплата должна быть достойной, чтобы парламентарий не лоббировал чьи-то интересы за деньги, — говорит нардеп от ПР Владимир Олейник.

По теме: Депутатам вернули ВИП-льготы

«Зарплаты на жизнь депутата хватает, — сказал депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко. — Я лично свою трачу на благотворительность, и вот на благотворительность ее не хватает. Слишком много нуждающихся... Лишними льготами считаю путевки в санаторий или заказ машины по Киеву — есть же общественный транспорт. А вот перелеты — необходимость, если их отменить, то все будут сидеть в Киеве вместо встреч с избирателями и решения проблем в округах».

Впрочем, как признаются депутаты анонимно, большая часть зарплаты нардепа уходит на дорогую одежду и аксессуары. «Депутат не может ввиду своего статуса выглядеть плохо, — говорит один из нардепов. — Поэтому приходится тратиться на хорошие брендовые костюмы, обувь, часы...»