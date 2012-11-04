В понедельник запад Украины будут заливать сильные дожди

Завтра, 5 ноября, во Львовской, Волынской, местами в Ивано-Франковской областях пройдут сильные дожди, в Закарпатской - ливни.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в Украине, кроме западных, Житомирской и Киевской областей, ожидается туман, видимость 200-500 м.

Ветер будет преобладать южный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в южной части ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве и области завтра без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. По Киеву температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.