Глава НСЖУ предложил Добкину стать союзником в эксперименте

Национальный союз журналистов Украины предложил реализовать в Харьковской области пилотный проект по разгосударствлению СМИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее предложение выдвинул руководитель НСЖУ Олег Наливайко на встрече с главой облгосадминистрации Михаилом Добкиным.

«У нас состоялась встреча с журналистским активом, где был разговор о разгосударствлении. Сейчас планируется ускорение проекта по разгосударствлению, который находится в правительстве. Мы ищем редакции, которые захотят принять участие в пилотном проекте, а также глав районных, областных администраций, которые могли бы стать нашими союзниками в этом эксперименте», - сказал О.Наливайко.

Председатель ОГА поддержал инициативу Союза журналисте, но с определенной оговоркой.

«Я поддерживаю эту идею, если это будет реально для осуществления и не будет нуждаться в создании какой-то искусственной неработоспособной структуры, которая будет требовать поддержки. Можно будет прописать переходный период от 2 до 5 лет, чтобы предусмотреть законную поддержку этих изданий на первом этапе», - сказал М.Добкин.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержки диалога между властью и СМИ, а также поделились ближайшими планами развития информационного пространства в Харьковской области.

В частности, М.Добкин сообщил, что в Харьковской области уже начата работа по строительству пресс-клуба, который объединил бы всех журналистов региона.

«Мы реализуем эту идею - создадим пресс-клуб, который станет исключительно журналистской площадкой без политики и бизнеса, чтобы была возможность с профессиональной точки зрения в прямом эфире обсудить какую-то ситуацию, а люди сами потом делали выводы. Я думаю, это будет интересно», - отметил М.Добкин.

Кроме этого, в ходе встречи председатель области и руководитель НСЖУ обсудили перспективы создания так называемой национальной пресс-карты, которая станет определенным реестром всех журналистов Украины.

Как сообщал УНИАН, О.Наливайко также заявил о том, что харьковская Школа юного журналиста, организованная управлением по делам прессы и информации Харьковской облгосадминистрации и действующая с 2010 года, получит поддержку со стороны НСЖУ. В частности, по его словам, в ближайшее время будет подготовлен репортаж о Школе, который опубликуют на страницах журнала «Журналист Украины». Кроме этого будет рассмотрена возможность включения учеников Школы в Всеукраинский конкурс «Шанс».

«В нашем конкурсе «Шанс» победители на бесконкурсной основе могут быть зачислены в профильные вузы. Я думаю, ученики Школы юного журналиста также должны получить такую возможность. Кроме того, тему вашей Школы можно поднять на всеукраинском уровне - сделать репортаж в журнале «Журналист Украины», чтобы об этом проекте знали в стране», - сказал О.Наливайко.