В Макеевке на кандидатку от Литвина напали с пистолетом Макарова

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», по словам Н.Бакулиной, вчера около 23.30 она со своим мужем Андреем Хавроненком возвращалась из кинотеатра и уже возле подъезда дома «из кустов вышел человек с пистолетом Макарова» и направил пистолет в ее сторону.

«Первый выстрел не вышел - пистолет дал осечку. Мой муж прикрыл меня и набросился на киллера. Выигранное время позволило мне уйти в подъезд и вызвать милицию. В результате столкновения с киллером мой муж получил 4 огнестрельных ранения в ноги», - заявила Н.Бакулина.

В настоящее время муж Н.Бакулиной находится в больнице «Рудничная» в Центрально-Городском районе г. Макеевки.

По словам заместителя председателя областной организации Народной партии, председателя Макеевской городской организации партии, доверенного лица кандидата в депутаты Н.Бакулиной, ее отца Василия Бакулина, факт нападения на кандидата является политическим давлением.

«Моя дочь не будет снимать свою кандидатуру с выборов. Хотя эта демонстрация силы повлияла на некоторых членов избирательного штаба, и они решили покинуть эту работу», - сообщил В.Бакулин.

По его мнению, милиция, которая разбирается с данным инцидентом, отказывается рассматривать политический подтекст события и «пытается спихнуть политическую расправу над моей дочерью на бытовые разборки».