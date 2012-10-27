В Крыму объявили штормовое предупреждение

Как сообщает пресс-служба управления МЧС в АРК, в воскресенье на полуострове ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный скоростью до 20 метров в секунду, местами порывы 25 м/с. Вечером 28-го и ночью 29 октября синоптики обещают сильные дожди.

"При порывах ветра остерегайтесь находиться вблизи линий электропередач, ветхих строений и сухих деревьев. Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций. В помещениях желательно не пользоваться электроприборами и телефонной связью", - напоминают в МЧС.