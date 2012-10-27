Сегодня станут известны победители «Молодости»

Как сообщает радио «Свобода», нынешний кинофорум длился неделю, на нем можно было посмотреть почти три сотни картин.

За призы борются 21 студенческий фильм, столько же короткометражек и 12 картин полного метра.

По словам генерального директора фестиваля Андрея Халпахчи, лауреату полнометражного конкурса вручат символ фестиваля – скифского оленя, финансовое вознаграждение составляет 10 тысяч долларов.

Среди претендентов на главный приз называют украинского режиссера Дарью Онищенко, которая презентует картину «Истальгия».