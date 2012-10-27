Сегодня станут известны победители «Молодости»
11:50, 27 октября 2012Общество
730 0
Сегодня в Киеве после объявления имен лауреатов завершится ежегодный кинофестиваль «Молодость».
Халпахчи рассказал о призах
Как сообщает радио «Свобода», нынешний кинофорум длился неделю, на нем можно было посмотреть почти три сотни картин.
За призы борются 21 студенческий фильм, столько же короткометражек и 12 картин полного метра.
По словам генерального директора фестиваля Андрея Халпахчи, лауреату полнометражного конкурса вручат символ фестиваля – скифского оленя, финансовое вознаграждение составляет 10 тысяч долларов.
Среди претендентов на главный приз называют украинского режиссера Дарью Онищенко, которая презентует картину «Истальгия».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter