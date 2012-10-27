На одного украинца приходится 56 банкнот и 217 монет

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Вера Рычаковская.

«На сегодняшний день в обращении 10 млрд штук монет. В 1993 году, когда мы только вводили национальную валюту, у нас было только 789 млн монет. Приблизительно в таком же количестве мы имели и банкнот, а на сегодняшний день банкнот у нас 2,5 млрд штук... У нас сегодня, по расчетам, на одного человека приходится 56 банкнот и 217 монет», - сказала она.

По ее словам, удельный вес 1 и 2 копеек в общем количестве монет составляет 35%. Говоря о возможном выводе из обращения копеек мелкого номинала, ввиду снижения их покупательной способности и значительных расходов на изготовление, В.Рычаковская отметила, что оптимизация наличного обращения является функцией центрального банка. Исходя из этого, регулятор изучает данный вопрос, «но окончательное решение еще не принято».

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По ее словам, проблема обращения монет мелкого номинала существует во многих странах, и преимущественно используются два пути ее решения. Первый - административное выведение монет из оборота. Другой вариант, когда при осуществлении покупки, ее конечная сумма округляется до целого числа.

В.Рычаковская отметила, что при любых вариантах решения вопроса оптимизации наличного оборота монет мелкого номинала, «в безналичных расчетах одна копейка есть и будет присутствовать, поскольку это составляющая нашей гривни».

Как сообщал УНИАН, ранее представители Нацбанка неоднократно заявляли о намерении изъять из оборота монеты номиналом 1 и 2 копейки, но в последующем эти заявления отзывались.