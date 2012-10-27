Эксперты прогнозируют замораживание сделок с недвижимостью и землей

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказала старший юрист международной юридической компании Salans Анжелика Штукатурова.

По словам юриста, все сделки с недвижимостью и землей компания старается завершить до конца текущего года.

«Сейчас уже три месяца пытаются обучить нотариусов и рассказать, как эти реестры будут завязаны в один, и смогут ли они технически работать. Но все мы на рынке понимаем, что первые три месяца 2013 года нас ожидает коллапс. Ни нотариусы, ни сами системы регистрации не поменяют. Поэтому все сделки будем закрывать до конца 2012 года», - сказала А.Штукатурова.

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Напомним, 16 марта 2010 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество», который направлен на создание в Украине единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, внедрение государственного реестра прав на недвижимое имущество и тому подобное. Указанным законом предусмотрены концептуальные изменения в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений с 1 января 2013 года.

Среди основных изменений - создание Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который является единой национальной информационной системой, содержащей сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничениях и обременениях недвижимого имущества, а также субъектов таких прав. Администрирование реестра будет осуществлять новосозданная Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр), действующая при Министерстве юстиции.