Хиллари Клинтон уйдет в отставку

05:38, 27 октября 2012
Общество
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Госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила о своем намерении уйти в отставку после окончания выборов президента США, которые назначены на 6 ноября.

Віктор Янукович і Хілларі Клінтон під час зустрічі у Мюнхені, фото з архіву УНІАН

Об этом она рассказала в интервью The Washington Post, опубликованном 26 октября.

"Я намерена уйти вскоре после инаугурации; таков мой план", - цитирует Лента.ру.

Госсекретарь добавила, что пока не имела возможности поговорить с президентом США Бараком Обамой на эту тему, поскольку он занят предвыборной кампанией.

"Надеюсь, скоро мы обсудим вопросы, связанные с передачей дел", - сообщила она.

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