Хиллари Клинтон уйдет в отставку
05:38, 27 октября 2012Общество
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Госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила о своем намерении уйти в отставку после окончания выборов президента США, которые назначены на 6 ноября.
Виктор Янукович и Хиллари Клинтон во время встречи в Мюнхене, фото из архива УНИАН
Об этом она рассказала в интервью The Washington Post, опубликованном 26 октября.
"Я намерена уйти вскоре после инаугурации; таков мой план", - цитирует Лента.ру.
Госсекретарь добавила, что пока не имела возможности поговорить с президентом США Бараком Обамой на эту тему, поскольку он занят предвыборной кампанией.
"Надеюсь, скоро мы обсудим вопросы, связанные с передачей дел", - сообщила она.
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