Хиллари Клинтон уйдет в отставку

Об этом она рассказала в интервью The Washington Post, опубликованном 26 октября.

"Я намерена уйти вскоре после инаугурации; таков мой план", - цитирует Лента.ру.

Госсекретарь добавила, что пока не имела возможности поговорить с президентом США Бараком Обамой на эту тему, поскольку он занят предвыборной кампанией.

"Надеюсь, скоро мы обсудим вопросы, связанные с передачей дел", - сообщила она.