Избиратели получили фальшивые письма из прокуратуры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева.

В сообщении отмечается, что прокурор Святошинского района Киева Василий Смитюх сообщил, что в прокуратуру района обратились граждане, которые получили письма якобы от прокуратуры района о предупреждении об уголовной ответственности за нарушение избирательных процессов.

“Указанные письма от прокуратуры района является поддельными, и их распространение я расцениваю как попытку дискредитации органов прокуратуры в период предвыборной кампании. Эти письма в прокуратуре района не готовились, не регистрировались и мной не подписывались. К тому же указанная дата регистрации 14 октября - воскресенье - выходной день», — отметил В.Смитюх.

По его словам, письма юридически безграмотные, поскольку в них содержится информация об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 158 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он напомнил, что уголовная ответственность в Украине предусмотрена исключительно Уголовным кодексом Украины.

В.Смитюх отметил: «Более того, конверты, в которых направлялись поддельные письма, были отправлены по почте 25 октября из других почтовых отделений, а не из того, которое постоянно использует прокуратура района».

Для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 97 УПК Украины прокуратура Святошинского района направила материалы в райуправление милиции.