В Киево-Печерской лавре установят памятник ее основателям

Как сообщили УНИАН в Киево-Печерском заповеднике, предложения о композиции и расположении памятника рассматривали сегодня на заседании научно-реставрационного совета Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника под председательством генерального директора Любомира Михайлыны.

Памятник преподобным Антонию и Феодосию отлит из бронзы. Его высота составляет 5,5 м, вес – 3,5 т.

Как сообщил автор проекта, известный украинский скульптор Олег Пинчук, над изготовлением памятника работала группа художников. Идея создания принадлежит наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.

«Владыка Павел попросил меня сделать эскиз такого памятника, и я с радостью согласился взяться за этот проект, – сообщил О.Пинчук. – В своей работе мы с коллегами руководствовались советами духовных отцов, а также теми изображениями основателей Лавры, которые дошли до наших дней. В результате фигуры Антония и Феодосия, которые достигают трех метров в высоту, вышли вытянутыми, что характерно для византийского искусства».

Предложений о месте установки памятника было несколько.

«Мы проверили данный земельный участок на наличие подземных коммуникаций. По результатам обследования никаких значимых объектов на этом месте обнаружено не было», - отметил главный архитектор заповедника Александр Романченко.

Однако, по его словам, памятник будет располагаться на склоне, а следовательно, во время его установки нужно будет выполнить противооползневые работы, чтобы «композиция стояла крепко и на века».

Решение о месте установки памятника с учетом предоставленных предложений было одобрено членами научно-реставрационного совета единогласно. Соответствующие материалы будут направлены в Министерство культуры Украины для окончательного утверждения.

Автор проекта памятника О.Пинчук за выполненную работу награжден знаком отличия Украинской православной церкви – Орденом преподобных Антония и Феодосия Печерских.