Офицеры смогут заключать контракты на 10 лет

Среди прочего, указом предусматривается новая редакция пункта о сроках заключения контракта для военнослужащих.

Так, срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту до достижения предельного возраста пребывания на военной службе: для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях рядового состава, – на 3 года; для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, – на 5 лет; для лиц офицерского состава – на срок от 5 до 10 лет (ранее только на 5 лет).

Для лиц офицерского состава, которые имеют право на пенсию по выслуге лет, по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 2 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Также изменяется порядок исчисления срока выслуги для получения очередного воинского звания. Для лиц рядового состава, которые проходят военную службу по контракту, курсантов высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений срок выслуги в воинском звании рядового состава не устанавливается.

Для лиц сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, устанавливаются один год выслуги в воинском звании, для прапорщика (мичмана) – 3 года.

Для лиц офицерского состава, которые окончили высшее военное учебное заведение или военное учебное подразделение высшего учебного заведения с пятилетним сроком обучения и больше, срок выслуги в воинском звании лейтенанта уменьшается на один год.