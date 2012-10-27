Девушка, "минировавшая" вокзалы по Украине, получила тюремный срок

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующий приговор вынес Лубенский горрайонный суд Полтавской области.

«11 ноября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в с. Гутировка Полтавского района области, со своего мобильного девушка позвонила дежурному ГУ МВД Украины в г. Киеве и не представившись сообщила, что в одном из домов по ул. Владимирской заложена взрывчатка. Через несколько часов в этот же день она позвонила в дежурные части Житомирского, Днепропетровского, Симферопольского горуправлений УМВД Украины, и назвавшись чужими фамилиями, сообщила о заминировании железнодорожных вокзалов указанных городов. 23 ноября 2011 года уже с другого мобильного она сообщила в дежурную часть Лубенского горотдела УМВД Украины в Полтавской области о заминировании железнодорожного вокзала г. Лубны. При проверке указанных объектов взрывных устройств правоохранители не обнаружили», - сказано в сообщении.

Приговором суда девушка осуждена по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, совершенное повторно) к 3 годам лишения свободы. Также судом удовлетворены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного государственным органам, на общую сумму свыше 26 тыс. грн.