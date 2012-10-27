Наркоман обворовал диспансер, угрожая гранатой

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, на линию «102» позвонила по телефону медсестра областного наркодиспансера и сообщила, что ее только что ограбили. Смущенная, она говорила, что молодой мужчина, угрожая ей гранатой, отобрал у нее наркосодержащие таблетки и скрылся.

На место преступления немедленно выехали работники отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков, которые сразу установили личность злоумышленника. Это был 20-летний наркозависимый, который добровольно проходил анонимное лечение в этом заведении. Уже через несколько минут мужчина сидел в кабинете следователя и давал пояснения своим действиям. В совершенном задержанный сознался.

По словам медицинской сестры нарокдиспансера, задержанный отобрал 34 таблетки наркотического средства, из которых вернуть удалось всего 10. А это, говорит женщина, больше десяти доз, которые он употребил до приезда работников милиции.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него работники отдела по борьбе с наркотиками уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 308 Уголовного кодекса Украины («похищение, присвоение, вымогание наркотических средств с применением насилия»), максимальным наказанием которой может стать десятилетнее заключение.