В Ивано-Франковской области нефть из нефтепровода потекла в реку

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области 12 августа 2012 около 18 часов поступило сообщение о том, что недалеко от с. Кривец Богородчанского района выявлена утечка нефти на поверхность почвы. По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что произошла разгерметизация подземного нефтепровода диаметром 159 мм, принадлежащего НГВУ "Надвирнанафтогаз", с последующим вытеканием нефти на поверхность почвы и дальнейшим попадание в местную речку.

Подачу нефтепродукта в продуктопровод перекрыли задвижкой. Для недопущения дальнейшего распространения нефтепродукта работники НГВУ «Надвирнанафтогаз» установили запруды на речке из лиственных деревьев в трех местах, а в верхней части речки недалеко от места прорыва трубы проведены работы по уничтожению нефтепродукта методом контролируемого выгорания, что частично уменьшило его количество.

На месте происшествия работают аварийно-ремонтные бригады НГВУ "Надвирнанафтогаз" и МЧС в области.