В Киеве состоится Всеукраинская выставка комнатных фиалок

В Киеве с 29 марта по 1 апреля в городском Доме природы состоится Всеукраинская выставка комнатных фиалок и других растений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В выставке примут участие селекционеры комнатных фиалок и других растений семьи геснериевіх из Винницы, Луганска, Одессы, Севастополя и Запорожья. Будет представлено свыше 500 сортов цветов.

По словам директора КП «Киевский городской Дом природы» Валентины ГРИНЕНКО, такие выставки в Доме природы проводят с 2006 года. «Сорта, созданные отечественными селекционерами-любителями, внесены в международный реестр. Если раньше законодателем моды на фиалки считались Соединенные Штаты Америки, то теперь впереди сенполисты Украины и России», – отметила В.ГРИНЕНКО.

На выставке можно будет приобрести рассаду редких растений и получить консультацию по вопросам выращивания и размножения комнатных растений.