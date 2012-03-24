Жена настучала на своего мужа в милицию, чтобы отобрать у него дочь

В Полтавской области женщина, чтобы отобрать дочь у своего бывшего мужа, сообщила в милицию, что тот готовит серию терактов.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, вечером 21 марта соответствующие анонимные звонки поступили в дежурные части Министерства внутренних дел Украины и столичного Главка. "Анонимы сообщали, что мужчина на собственном автомобиле везет из Симферополя в Полтаву взрывчатку и арсенал оружия для того, чтобы взорвать три 9-этажных дома", - сообщили в ОСО, отметив, что для проверки полученной информации и для задержания мужчины были привлечены несколько сотен специалистов-взрывотехников, работников Госавтоинспекции, МЧС, оперативных служб милиции и работников СБУ в семи областях: Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и АР Крым. Как сообщили в ОСО, позже выяснилось, что 28-летняя женщина, в сговоре с сожителем, пыталась таким образом «отобрать» у 33-летнего бывшего мужа малолетнюю дочь.

В отношении задержанных "информаторов" возбуждено уголовное дело.