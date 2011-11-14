Банкир выдал 680 тысяч евро со счета клиента другому человеку

В Харьковской области руководитель филиала одного из банков незаконно выдал с банковского счета 680 тыс. евро.

Как сообщает сайт МВД Украины, установлено, что финансовую операцию руководитель филиала осуществил без ведома клиента упомянутого банковского учреждения.

Следственным управлением ГУ МВД в Харьковской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.