Банкир выдал 680 тысяч евро со счета клиента другому человеку
22:58, 14 ноября 2011Общество
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Возбудили уголовное дело
В Харьковской области руководитель филиала одного из банков незаконно выдал с банковского счета 680 тыс. евро.
Как сообщает сайт МВД Украины, установлено, что финансовую операцию руководитель филиала осуществил без ведома клиента упомянутого банковского учреждения.
Следственным управлением ГУ МВД в Харьковской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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