В Киеве разоблачили аферистов, обманувших десятки людей

Работники столичного УБОПа разоблачили группу мошенников, обманувших десятки киевлян.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, члены преступной группы создали фонд и предлагали всем желающим гражданам эффективное содействие в участии в государственной программе молодежного кредитования со стопроцентным получением жилья на льготных условиях. При этом мошенники постоянно делали акцент на тесном взаимодействии с Кабинетом министров, КГГА и Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству.

Подписанты фиктивных документов должны были внести определенную безналичную сумму и наличную часть платежа – «за гарантированное положительное решение вопроса». Мошенники при этом заверяли, что наличные деньги шли в Кабмин через КГГА.

В рамках возбужденного уголовного дела в офисе на улице Предславинской, 12 был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты заключенные фиктивные соглашения с гражданами на поддельных бланках, пакеты документов на «получение жилья на льготных условиях», ксерокопии личных документов пострадавших. Кроме того, оперативникам удалось найти блокнот с черновыми записями и данными кандидатов и потерпевших, с суммами наличных взносов.

"Эти записи тщательным образом изучает следствие. Однако уже можно утверждать, что сумма ущерба далеко превысит сотню тысяч долларов, а количество потерпевших достигнет нескольких десятков, если не сотен", - отметили в столичной милиции, заметив, что руководство столичного УБОПа просит граждан, которые воспользовались услугами "фонда", обратиться в управление с заявлениями по телефонам: 521-66-29 или 102.