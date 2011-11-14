В Донецке задержали парня, который крал мусорники

В Донецке милиция задержала 22-летнего парня, который похитил во дворах 9 мусорных контейнеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении отмечается, что задержанный 22-летний злоумышленник не имел постоянного места жительства, ранее уже был судим за кражу.

По словам правоохранителей, задержанный воровал в городских дворах контейнеры для мусора и сдавал их на металлолом, за каждый из баков он получал 100 грн.

Как стало известно милиции, за 12 дней злоумышленник похитил 9 контейнеров. Его прибыль составила 900 грн., но попытка завладеть десятым была пресечена.

В пресс-службе подчеркнули, что только благодаря бдительности граждан сотрудникам Куйбышевского райотдела милиции Донецка удалось раскрыть эту серию краж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.185 УК Украины (кража, совершенная повторно), которая грозит максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, заключено в сообщении.