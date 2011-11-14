Харьков втридорога купил «убитые» трамваи?

Харьков закупив в Чехии 20 трамваев, которые были в пользовании.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Харьковского городского совета.

Накануне харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС информировал, что первая партия чешских трамваев на прошлой неделе уже прибывшая в Харьков, передана Салтовскому трамвайному депо и ожидает выхода на маршруты.

«Мы закупили 20 трамваев, часть из них уже стоит в депо. Трамваи были в пользовании, они прошли предпродажную подготовку, но это качественный и современный транспорт», - сказал Г.КЕРНЕС и добавил, что это не последняя закупка городского транспорта и вскоре в Харькове будет много современного электротранспорта.

В то же время, харьковское интернет-издание «Главное»,ссылаясь на официальный ответ Транспортного управления Праги, сообщает, что Харьков закупил в Чехии списанные трамваи через посредника по завышенной в 5-10 раз цене.

«Как следует из официального ответа чешской стороны, Харькову были проданы 10 трамваев Т3 на общую сумму 700 тыс. крон (без НДС). Указанная сумма составляет приблизительно 28 тысяч евро или немногим больше 300 тысяч гривен. «Другими словами, стоимость одного вагона составляет 30 тыс. грн., а не 150-160, как об этом заявил журналистам директор Департамента транспорта и связи Харьковского горисполкома Сергей ДУЛЬФАН. Даже если учесть, что чешская сторона под словом «трамвай» допускала сцепление из двух вагонов, то стоимость одного вагона выходит и того меньше – всего 15 тыс. грн.», - сообщает издание. «По информации Транспортного предприятия чешской столицы, трамваи были списаны из-за того, что отъездили предельный километраж (пробежку), отведенную для пассажирского транспорта, и их дальнейшая эксплуатация в Чехии была просто невозможна», - сообщает «Главное».

Пресс-служба Харьковского горсовета, в свою очередь, подает комментарий директора Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергея ДУЛЬФАНА, который сообщил, что «трамваи закупили в пражских депо по договору частно-государственного партнерства за внебюджетные средства».

«Согласно требованиям Европейского Союза, в столицах стран, входящих в него, должны ездить трамваи высшего класса. Поэтому в Праге сейчас еперь обновляют подвижной состав на более современный. Еще пару месяцев назад эти трамваи обслуживали чешских пассажиров, и теперь они будут работать в нашем городе», - сказал директор департамента.

Также он отметил, что хотя чешские трамваи и не новые, но они значительно лучшие трамваев этого же года выпуска, которые используются в Украине. В частности, колеса харьковских трамваев почти вдвое больше изношены, и замена четырех колесных пар обходится Харькову в 40 тыс. грн.

«Купив чешский трамвай за 150 тыс. грн., мы не ставим новые колеса и экономим 40 тыс. грн. на их замене. Единственное, что следует заменить, - тележку, к которой крепятся колеса, поскольку в Европе трамваи ездят по более узкой колее. С экономической точки зрения это намного выгоднее, нежели закупать абсолютно новый подвижной состав», - сказал С.ДУЛЬФАН.

Он также подчеркнул, что стоимость одного нового чешского трамвая - около 5,5 млн. грн. Стоимость нового трамвая харьковского производства - 2-2,2 млн. грн. Срок эксплуатации чешских трамваев - 15 лет, с учетом того, что каждые 5 лет вагоны трамваев будут проходить капитальный ремонт.

«Чешские вагоны выйдут на маршруты после того, как мы примем их в коммунальную собственность на ближайших сессиях городского совета», - сообщил С.ДУЛЬФАН.