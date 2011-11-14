6-летний мальчик подорвался на самодельной бомбе своего отца
16:35, 14 ноября 2011Общество
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Для глушения рыбы
На Закарпатье 6-летний мальчик подорвался на самодельной бомбе, которую его отец сделал для глушения рыбы.
Как сообщает Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, 28-летний житель одного из сел Тячевского района держал дома самодельное взрывное устройство, которое он изготовил с целью глушить рыбу. Однако изготовленную отцом «бомбу» нашел в сарае его сын.
Точно не известно, что сделал с найденной бутылкой с взрывоопасной смесью мальчик, однако взрывчатка неожиданно сработала. В результате взрыва у ребенка был ранен живот, от травмы мальчик умер по дороге в больницу.
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