Двое подростков забили насмерть 60-летнего мужчину

Милиция задержала двух подростков, жителей села Фрунзе Белозерского раона Херсонской области, которые забили насмерть ногами односельчанина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Херсонской области, тело 60-летнего мужчины обнаружили жители села утром на остановке общественного транспорта.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Установить личности злоумышленников помог опрос жильцов прилегающих к остановке домов. Стало известно, что вечером в том районе видели десятиклассника и его 18-летнего друга.

Во время допроса подростки сознались в совершении преступления. Они рассказали, что в тот день много выпили, а когда увидели на остановке спящего односельчанина, решили над ним поиздеваться и начали бить его ногами. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, подростки разошлись по домам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).