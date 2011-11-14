Эксперт: Киев стоит на пороге транспортной революции

«Киев вырос из своей транспортной системы. То, что для города было оптимально еще 20 лет назад, сегодня не отвечает темпам роста городской агломерации. Образовался критический разрыв между существующей транспортной схемой и потребностями делового, административного и политического центра страны. Поэтому Киев стоит на пороге транспортной революции», - об этом заявила эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО, представляя Киев в ток-шоу «Человек в большом городе» на российском телеканале «ТВ Центр» (Москва).

Она отметила, что серьезный вызов в виде Евро-2012 заставляет Киев проводить эту революцию в кратчайшие сроки.

По мнению эксперта, новая транспортная схема требует новой управленческой модели. «Ведомственная диверсификация: когда электротранспорт развивается по собственной схеме, маршрутные такси - в своей логике, и все это не замыкается в едином стратегическом видении, не способствует развитию. На уровне КГГА предметно обсуждается необходимость Единого центра управления городским транспортом и выделение в эту функцию единой управляющей кампании, которая бы занималась не только тактическими вопросами, но и вопросами стратегического развития транспортной системы города в целом, управлением ресурсами, управлением затратами. Это должна быть такая «Фабрика мысли», которая занимается осмыслением транспортной системы города как единого целого. По сути, должна возникнуть новая философия транспорта», - сказала М.ТКАЧЕНКО.

Эксперт Института Горшенина полагает, что для узловой синхронизации наземного и подземного транспорта и человекопотоков, в Киеве необходимо создать транспортные терминалы. «По сути это остановки – только нового типа. Попадая в такой терминал, пассажир с единым билетом предсказуемо и не теряя времени может сменить один вид транспорта на другой, за 30-40 минут добраться в нужную ему любую точку города. То есть, город должен стать соразмерным человеку. Кроме того, это (транспортные терминалы) должны быть очаги цивилизации, где есть банкоматы, айбоксы, Wifi, места для отдыха и питания. Прообразы таких терминалов сейчас создаются на станциях новой городской электрички», - сказала она.

По мнению М.ТКАЧЕНКО, оптимальной системой финансирования городского транспорта является солидарная система. «Функционирование и воспроизводство городского транспорта сегодня обеспечивается в основном городским муниципальным бюджетом. Но задачи развития могут быть решены только при организации солидарной системы финансирования, в которой участвуют как бюджетные средства, так и деньги крупного бизнеса и финансовых структур», - считает эксперт.

Кроме эксперта из Киева, в программе принимали участие представители Москвы, Нью-Йорка и Ярославля.