В Николаеве задержали липового гаишника

В Николаеве задержан правонарушитель, который представлялся сотрудником ГАИ и требовал деньги с водителей.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Задержали злоумышленника оперативные сотрудники милиции. На одной из улиц города они заметили мужчину в форменной одежде сотрудника ГАИ, который пытался останавливать транспорт. У него отсутствовал жетон работника ГАИ и не было зимней форменной куртки. Не смог он предъявить и удостоверение сотрудника ГАИ и пояснить свои действия. Мужчину задержали и доставили в Центральный райотдел милиции.

Как оказалось, 28-летний безработный житель Николаевской области решил зарабатывать себе на жизнь мошенническим путем. Форменную одежду работника ГАИ он приобрел через Интернет. Из сувенирного бланка, которые свободно продаются на рынке, он «смастерил» себе удостоверение работника милиции, визуально не имеющее ничего общего с оригиналом. На поясе он носил кобуру, в которой находилась зажигалка в виде пистолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины («самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица»), наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

К тому же выяснилось, что задержанный детально попадает под описание грабителя, который неоднократно совершал ограбления на территории города. В настоящее время в отношении него проводятся следственные действия, устанавливаются другие эпизоды его преступной деятельности.