В ДТП погиб судья Харьковского районного суда
10:50, 14 ноября 2011Общество
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Выехал на встречную полосу
В дорожно-транспортном происшествии погиб один из судей Харьковского районного суда.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, авария произошла 11 ноября в 23.00 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский.
Автомобиль «Daewoo Lanos», за рулем которого находился судья (1955 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Volvo».
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