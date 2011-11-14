В ДТП погиб судья Харьковского районного суда

В дорожно-транспортном происшествии погиб один из судей Харьковского районного суда.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, авария произошла 11 ноября в 23.00 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский.

Автомобиль «Daewoo Lanos», за рулем которого находился судья (1955 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Volvo».