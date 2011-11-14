Депутаты по ночам ищут водку

С 1 ноября власти Никополя объявили сухой закон — теперь с 22:00 до 8:00 в городе невозможно купить спиртное в магазинах, в ночных клубах и ресторанах. Местные депутаты не только проголосовали за это нововведение, но и решили контролировать его исполнение.



Депутаты и сотрудники милиции каждый вечер под видом обычных посетителей наведываются в местные развлекательные заведения и магазины. Как сообщили газете «Сегодня» в пресс-службе Никопольского горсовета, всего за две недели рейдов уже четыре торговые точки лишились лицензии на торговлю спиртным и еще четыре — под вопросом закрытия.



«В скором времени в Никополе создадут коммунальное предприятие по охране общественного порядка, которое и будет контролировать исполнение решения местной власти о сухом законе», — сообщили в пресс-службе.



На такой шаг в Никополе пошли после того, как правоохранители обнародовали статистику: «Максимальное количество преступлений (80%) совершается начиная с 22.00. За 2011 год было составлено 1920 админпротоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах. Совершено 185 преступлений в состоянии алкогольного опьянения, 11 из них совершили несовершеннолетние», — сообщил начальник местного горотдела милиции Анатолий Коблатов.



А мэр города Руслан Токарь как довод вспомнил ЧП в одном из баров в минувшую новогоднюю ночь, когда в результате массовой драки от ножевых ранений погибли два парня.



В ночных клубах теперь утверждают, что работают в убыток, но сворачивать свой бизнес не собираются. «Спиртное после 22:00 нельзя покупать, но пить уже купленное не запрещено. Будем клиентов предупреждать при входе, чтобы запасались до 22:00», — сообщили нам в одном из ночных клубов.



Местные жители к нововведению отнеслись спокойно: «Выпивохи перестроят свой режим и будут напиваться до 22:00, а у нормальных горожан вряд ли есть необходимость искать бутылку ночью».

